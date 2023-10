Stuttgart (ots) -Der innenpolitische AfD-Fraktionssprecher Daniel Lindenschmid MdL hat dem Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung Bielefeld vorgeworfen, geheimdienstliche Methoden in die Wissenschaft einzuführen. Damit reagiert er auf eine Aufklärungsmail des Studienleiters Jens Hellmann. "Mittels gefälschter Identitäten hat der sattsam bekannte Mitautor der 'Mitte-Studie' vorgeblich untersuchen wollen, ob es seitens deutscher MdL verschiedener Parteien zu Ungleichbehandlungen aufgrund einer onomatologisch vermuteten Herkunft eines Praktikumsbewerbers kommen könnte: Beworben hatten sich etwa 'Ahmet Güler' oder 'Akeem Gumbwa' ebenso wie 'Julia Günther' oder 'Alexander Dahnhoff'. Das ist umso mehr ein ungeheuerliches Vorgehen, als das Projekt auch noch von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) gefördert wird. Damit wird unsere These bestätigt, dass mindestens die Sozialwissenschaft nicht mehr ergebnisoffen forscht, sondern nur noch nachträgliche Beweise für Behauptungen und Unterstellungen in Richtung Rechtsextremismus, Diskriminierung oder Ausländerfeindlichkeit sucht."Dieses Vorgehen entspricht nicht nur dem Tatbestand "Erfindung und Fälschung von Daten" laut Deutscher Forschungsgemeinschaft, ergänzt der wissenschaftspolitische AfD-Fraktionssprecher Alfred Bamberger MdL. "Es lässt sich auch eindeutig als Desinformation im Sinne beabsichtigt falsch weitergegebener Information mit dem Ziel der Täuschung identifizieren. Forschung aber ist Suche nach Wahrheit und unlauteren Methoden kategorial entgegengesetzt. Unredlichkeit stellt Forschung nicht nur in Frage, sondern zerstört sie. Max Weber erhob einst die Forderung nach 'intellektueller Rechtschaffenheit' als Fundament der Wissenschaft. Dieses Fundament gibt es nicht mehr, ebenso wie eine Kategorie 'Vertrauen' nicht mehr existiert. Völlig hanebüchen ist daneben Hellmanns Information, dass die Studie von der eigenen Ethikkommission als unbedenklich bewertet worden sei. Wenn ich einen Kellner anfrage, die Bekömmlichkeit des Essens seiner Köche zu bewerten, wird er auch nicht mit 'ungenießbar' antworten."Pressekontakt:AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergDr. Thomas Hartung; PressesprecherKonrad-Adenauer-Straße 370173 Stuttgartthomas.hartung@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127902/5627418