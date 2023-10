© Foto: wallstreet:online Publishing GmbH



In seinem Wochenausblick wirft Charttechnikexperte Stefan Klotter einen scharfen Blick auf die Auswirkungen geopolitischer Konflikte auf die Börsen. Trotz der wachsenden Spannungen in Nahost betont Klotter, dass Märkte historisch gesehen oft unbeeindruckt bleiben, solange Konflikte regional begrenzt sind. Als Beispiel dafür gilt Russlands Einmarsch in die Ukraine 2014, wo nach anfänglichen Turbulenzen eine rasche Erholung an den Märkten folgte. Jedoch könnten Einmischungen von Akteuren wie den USA und dem Iran, insbesondere im Energiesektor, zu erheblichen Verwerfungen führen, warnt FAST-BREAK-Chefredakteur Klotter. Er zieht Parallelen zum "Schwarzen Montag" 1987. Damals war es durch eine …