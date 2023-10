Gütersloh/Düsseldorf (ots) -Jahrespressekonferenz Verband Deutscher Großbäckereien e. V. am 16. Oktober 2023 in Gütersloh"Liefer- und Filialbäckereien gestalten mit Innovationen die Zukunft."Statement Prof. Dr. Ulrike Detmers, Präsidentin Verband Deutscher Großbäckereien e.V., anlässlich der Pressekonferenz am 16.10.2023Die Bundesnetzagentur (BNetzA) zählt den gesamten Bereich der Herstellung von Brot und Backwaren zu den "besonders schützenswerten Produktionsbereichen". Auch für Großbäckereien ist das von zentraler Bedeutung, denn die Summe der Großbetriebe in Höhe von 330 Betrieben im Jahr 2021 hat einen Marktanteil am Gesamtmarkt der Backwarenhersteller von gerundet 61 Prozent. Damit übernehmen Großbäckereien eine außerordentlich wichtige Rolle für die Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitten.Das gesamte Statement der Präsidentin des Verbands Deutscher Großbäckereien e.V., ausgewählte Daten und Fakten zum Backwarenmarkt in Deutschland sowie Fotomaterial zur Jahrespressekonferenz werden über den Newsroom verbreitet und stehen dort für Sie bereit.Bitte verwenden Sie beim Fotomaterial die folgende Bildunterzeile:v.l.n.r. Armin Juncker, Hauptgeschäftsführer, Alexander Meyer-Kretschmer, Geschäftsführer, und Prof. Dr. Ulrike Detmers, Präsidentin, auf der Jahrespressekonferenz des Verbands Deutscher Großbäckereien e.V. am 16.10.2023 im Parkhotel in Gütersloh. Fotohinweis: Renate LottisPressekontakt:Verband Deutscher Großbäckereien e.V.Frau Prof. Dr. Ulrike DetmersPräsidentinE-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.deHerrn Armin JunckerHauptgeschäftsführerVogelsanger Weg 11140470 DüsseldorfTelefon: +49 211 653086Telefax: +49 211 653088E-Mail: Juncker@grossbaecker.deOriginal-Content von: Verband Deutscher Großbäckereien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16993/5627439