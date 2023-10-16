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WKN: 885836 | ISIN: US6174464486 | Ticker-Symbol: DWD
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GlobeNewswire
16.10.2023 | 16:58
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Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (41/23)

As from October 16, 2023, the following warrants issued by Morgan Stanley & Co.
International plc will be delisted upon request from the issuer. 

Short Name: ISIN:
         

MINI S SONO AVA 12  GB00BQRB9K02
MINI S NOTE AVA 2   GB00BQRCGF71
BEAR CO2 X10 AVA 27  GB00BNV3LX83
TURBO L TESLA AVA 45 GB00BKZZPK49
MINI S JM AVA 029   GB00BNV1F636
BEAR SEB X3 AVA 1   GB00BKZZBP16
MINI L GUNGHO AVA 1  GB00BL04YF18
BEAR WTI X10 AVA 21  GB00BQR98S55
MINI S US30Y AVA 15  GB00BKZYQP36
BULL SNM X3 AVA 2   GB00BNTVFQ51
BULL SQUARE X5 AVA 6 GB00BQR7ZQ67
BULL SNM X2 AVA 2   GB00BQRKHX60
BEAR WTI X15 AVA 21  GB00BQRK7H00
MINI S UNITY AVA 12  GB00BQRK4V39
MINI S OTLY AVA 17  GB00BQRL4K55
MINI S TOM AVA 12   GB00BQR8MZ78
MINI S FTCH AVA 11  GB00BQRKZ093
MINI L KAFFE AVA 33  GB00BL01NR77
MINI S SBBB AVA 15  GB00BNTS1028
BULL VIMIAN X5 AVA 1 GB00BNV50D71
MINI S VIMIAN AVA 7  GB00BQRCJ250
BULL SNM X3 AVA 3   GB00BQRCDM34



The last day of trading will be October 16, 2023.

For further information concerning this exchange notice please contact Issuer
surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.
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© 2023 GlobeNewswire
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