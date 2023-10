An der Wall Street sind die drei wichtigsten US-Indizes am Montag freundlich in den Handel gestartet. Sowohl für den Dow Jones als auch den S&P 500 und den Nasdaq 100 ging es dabei zum Teil deutlich nach oben. Rückenwind erhielten die Börsenbarometer von einer schwachen Industriestimmung im US-Bundesstaat New York sowie Verlusten bei den US-Anleihen.Wichtiges Thema an der Wall Street ist heute unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...