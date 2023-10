© Foto: Taidgh Barron - picture alliance / ZUMAPRESS.com |



Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer hochgestuft und sieht eine Kaufgelegenheit für die Aktie des US-Pharmariesen. Die Hintergründe.Jefferies hat die Aktie des Pharmakonzerns am Montag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 38 auf 39 US-Dollar pro Aktie angehoben. Die Prognose von Jefferies impliziere ein Kurspotenzial von rund 21 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 32,11 US-Dollar am Freitag, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC. Analyst Akash Tewari sagte, Jefferies habe Pfizer bis weit in das Jahr 2023 hinein kritisch gesehen, nehme nun aber eine langfristige Perspektive ein, nachdem der Pharmakonzern in der vergangenen Woche seine Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt …