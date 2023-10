DJ PTA-News: QLUPOD AG: QluPod erhält Award am Future Innovation Summit in Dubai!

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Herisau (pta/16.10.2023/17:00) - QluPod setzt ersten Meilenstein: Auszeichnung als "Best Telemedicine App 2023" beim Future Innovation Summit in Dubai

QluPod AG, das aufstrebende Start-up im Bereich der Telemedizin, konnte auf dem Future Innovation Summit in Dubai einen beachtlichen Erfolg erzielen und damit einen ersten Meilenstein auf seinem Erfolgsweg setzen. Das Unternehmen ist mit der Pro-Testversion der QluPod-App für den tragbaren Monitor zur Gesundheitsüberwachung an den Start gegangen und wurde direkt mit einem Award ausgezeichnet. Die Auszeichnung als "Best Telemedicine App 2023" würdigt die herausragende Leistung des Unternehmens, das erst seit kurzer Zeit im Bereich der digitalen Gesundheitsüberwachung und Telemedizin tätig ist. Gleichzeitig stellt der Preis eine Anerkennung für das Engagement und die Innovationsstärke des gesamten QluPod-Teams dar und wird entsprechend gefeiert.

Auszeichnung für Innovation und Engagement

Die Auszeichnung als "Best Telemedicine App 2023" bestätigt die harte Arbeit und den unermüdlichen Einsatz, die das Unternehmen in den letzten Monaten in die Entwicklung des tragbaren Geräts zur Gesundheitsüberwachung und die dazugehörige App investiert hat. Auf dem Future Innovation Summit in Dubai präsentierte Aidan Burley, Head of Sales & Marketing, dem internationalen Fachpublikum die Pro-Testversion der QluPod-App. "Die Pro-Testversion ermöglichte den Verantwortlichen wertvolle Einblicke in die innovative App zur Gesundheitsüberwachung, was auf äusserst positive Resonanz stiess", fasst Aidan Burley die erfolgreiche Teilnahme an der Messe zusammen.

Aidan Burley beeindruckt als Sprecher zum Thema Telemedizin

Aidan Burley hat das Unternehmen bei der Panel-Diskussion zum Thema "Innovation at the Intersection of Health and Technology" vertreten und überzeugte mit seinem Beitrag sowohl die Teilnehmer als auch das Fachpublikum. Durch seine Expertise und seine überzeugende Ausdrucksweise konnte er die Innovationen der QluPod-App gekonnt in die Debatte integrieren und einen informativen Ausblick auf die zukünftigen Schritte des Unternehmens im Bereich Telemedizin geben.

Feierliche Verleihung des Awards

Im Rahmen einer feierlichen Gala überreichten Adnan Al Noorani, Gründer und Vorsitzender des Future Innovation Summits sowie H. E. Sheikh Abdullah al Nuaimi, ein Mitglied der "Ruling Family von Ajman UAE", die prestigeträchtigen Auszeichnungen an die Preisträger. Aidan Burley und Nikola Trajanov als Hauptaktionär der QluPod AG nahmen den Preis im Namen des Unternehmens entgegen.

Stolz auf den Erfolg und motiviert für die Zukunft

Das gesamte Team der QluPod AG ist stolz auf diesen Erfolg und gewinnt daraus neue Motivation für die kommenden Wochen. Die letzten Arbeiten an der QluPod-App laufen und die öffentliche Einführung der QluPod-Pro App Version ist für November 2023 geplant. "Wir freuen uns darauf, unsere innovative App und unseren tragbaren Monitor zur Messung der sechs wichtigen Vitalwerte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen", erläutert Aidan Burley.

"Gerne laden wir Sie ein, sich auf unserer Homepage über den QluPod Gesundheitsmonitor zu informieren. Lernen Sie unser Gerät zur zukunftsweisenden Telemedizin mit der einfachen Aufzeichnung Ihrer Vitalwerte und dem uneingeschränkten Datenaustausch mit Ihrem Arzt oder medizinischen Betreuer kennen und nehmen Sie Ihre Gesundheitsüberwachung selbst in die Hand", lädt Aidan Burley alle gesundheitsbewussten Verbraucher ein.

Über QluPod:

Die QluPod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu gestalten. Mit dem QluPod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

Für weitere Informationen über die QluPod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere Webseite unter www.qlupod.com ( http://www.qlupod.com/ ).

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der QluPod AG zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die QluPod AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der QluPod AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

(Ende)

Aussender: QLUPOD AG Adresse: Industriestrasse 28, 9100 Herisau Land: Schweiz Ansprechpartner: Steve Dando Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: ir@qlupod.com Website: qlupod.com

ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2023 11:00 ET (15:00 GMT)