FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 17. Oktober 2023



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

12:30 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Umsatz

19:00 AUT: Telekom Austria, Q3-Zahlen

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Bericht zur Produktion



CHE: Lonza, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 9/23

11:00 DEU: ZEW-Index 10/23

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/23

15:15 USA: Industrieproduktion 9/23

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 9/23

16:00 USA: Lagerbestände 8/23

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:45 DEU: Geothermiekongress des Bundesverbandes Geothermie (BVG) (bis 19.10.)

11:00 DEU: Bund der Steuerzahler veröffentlicht Schwarzbuch

15:00 DEU: Eröffnung der ersten öffentlichen E20 Tankstelle Deutschlands

09:30 DEU: Deutscher Arbeitgebertag in Berlin

Veranstalter: Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) + 09.55 Rede Bundeskanzler Olaf Scholz

+ 13.15 Interview Bundesarbeitsminister Hubertus Heil

+ 13.45 Panelgespräch mit Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger + 16.15 Gespräch Bundesfinanzminister Christian Lindner

EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg



EUR: Treffen der EU-Ministerinnen und -Minister für Energie, Luxemburg °



