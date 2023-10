Regulatory News:

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the

transaction Identity code of

the financial

instrument (Code

ISIN) Total daily volume

(in number of

shares) Daily weighted

average

purchase price

of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 09/10/2023 FR0000050809 6,600 187.0589 Euronext

Detail transaction by transaction

Name of the Issuer Identity code of the

Issuer Name of

the

Broker Identity

code of the

Broker Day/Hour of the

transaction (CET) (CET)

Identity

code of the

financial

instrument Price per

unit Currency Quantity

bought Identity code

of the

Market Reference

number of

the

transaction Purpose of

the buyback SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T13:30:05+186:00 FR0000050809 185.70 EUR 30 XPAR 82643641 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T13:30:05+186:00 FR0000050809 185.70 EUR 4 XPAR 82643642 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T12:37:58+186:00 FR0000050809 186.40 EUR 17 XPAR 82641730 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T12:37:58+186:00 FR0000050809 186.40 EUR 24 XPAR 82641731 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T12:43:13+186:00 FR0000050809 186.20 EUR 7 XPAR 82641894 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T12:43:13+186:00 FR0000050809 186.20 EUR 43 XPAR 82641895 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T09:29:09+188:00 FR0000050809 187.60 EUR 100 XPAR 82631234 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T17:15:02+186:00 FR0000050809 185.60 EUR 40 XPAR 82657469 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T17:15:02+186:00 FR0000050809 185.60 EUR 316 XPAR 82657470 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T13:49:11+186:00 FR0000050809 185.70 EUR 4.00 XPAR 82644127 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T13:49:11+186:00 FR0000050809 185.70 EUR 52.00 XPAR 82644128 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T13:59:15+185:00 FR0000050809 185 EUR 35.00 XPAR 82644488 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T14:19:56+185:00 FR0000050809 185 EUR 44.00 XPAR 82645120 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T14:19:56+185:00 FR0000050809 185 EUR 11.00 XPAR 82645121 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T14:30:46+185:00 FR0000050809 185 EUR 20.00 XPAR 82645480 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T14:30:46+185:00 FR0000050809 185 EUR 20.00 XPAR 82645481 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T14:30:46+185:00 FR0000050809 185 EUR 17.00 XPAR 82645482 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T14:33:15+185:00 FR0000050809 185 EUR 55.00 XPAR 82645585 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T14:44:09+185:00 FR0000050809 185 EUR 21.00 XPAR 82646118 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T14:44:09+185:00 FR0000050809 185 EUR 36.00 XPAR 82646119 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T15:35:03+185:00 FR0000050809 185 EUR 60.00 XPAR 82648547 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T15:35:03+185:00 FR0000050809 185 EUR 50.00 XPAR 82648548 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T15:35:20+185:00 FR0000050809 185 EUR 27.00 XPAR 82648582 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T15:35:20+185:00 FR0000050809 185 EUR 2.00 XPAR 82648583 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T15:35:22+185:00 FR0000050809 185 EUR 22.00 XPAR 82648587 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T16:03:32+186:00 FR0000050809 186 EUR 60.00 XPAR 82650575 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T16:03:32+186:00 FR0000050809 186 EUR 59.00 XPAR 82650576 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T16:49:34+186:00 FR0000050809 186 EUR 63.00 XPAR 82654333 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T16:58:11+185:00 FR0000050809 185 EUR 54.00 XPAR 82655304 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T16:59:09+185:00 FR0000050809 185 EUR 45.00 XPAR 82655410 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T16:59:09+185:00 FR0000050809 185 EUR 17.00 XPAR 82655411 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T17:00:08+185:00 FR0000050809 185 EUR 4.00 XPAR 82655473 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T17:00:08+185:00 FR0000050809 185 EUR 8.00 XPAR 82655474 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T17:00:13+185:00 FR0000050809 185 EUR 1.00 XPAR 82655487 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T17:03:22+186:00 FR0000050809 186 EUR 50.00 XPAR 82655821 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T17:03:22+186:00 FR0000050809 186 EUR 7.00 XPAR 82655822 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T12:54:07+186:00 FR0000050809 186 EUR 2.00 XPAR 82642239 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T12:54:07+186:00 FR0000050809 186 EUR 57.00 XPAR 82642240 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T13:17:47+186:00 FR0000050809 186 EUR 57.00 XPAR 82643297 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T09:20:49+187:00 FR0000050809 187 EUR 8.00 XPAR 82630458 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T09:26:06+187:00 FR0000050809 187 EUR 51.00 XPAR 82631013 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-09T09:55:58+188:00 FR0000050809 188 EUR 5,000.00 XPAR 82633148 Employee share

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231016151436/en/

Contacts:

Investor Relations

Sopra Steria Group

Olivier Psaume

investors@soprasteria.com

+33 (0)1 40 67 68 16

Press Relations

Image Sept

Caroline Simon

caroline.simon@image7.fr

+33 (0)1 53 70 74 65