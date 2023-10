FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine diplomatische Entschärfung der Krise im Nahen Osten hat am Montag den Dax etwas gestützt. Nach seinem schwachen Ausklang der Vorwoche gewann der deutsche Leitindex zum Handelsschluss am ersten Tag der neuen Woche 0,34 Prozent auf 15 237,99 Punkte. Beim MDax der mittelgroßen Unternehmen stand ein Plus von 0,25 Prozent auf 25 019,40 Punkte zu Buche.

US-Außenminister Antony Blinken kam am Montag zum zweiten Mal binnen weniger Tage mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und Israels Präsident Izchak Herzog zusammen. In den nächsten Tagen wollen offenbar auch US-Präsident Joe Biden sowie Bundeskanzler Olaf Scholz nach Israel reisen.

"Im Gleichklang mit den diplomatischen Bemühungen von allen Seiten, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern, entspannt sich die Lage an der Börse", sagte Analyst Konstantin Oldenburger, vom Broker CMC Markets. Anleger setzten auf die Diplomatie./ajx/he

