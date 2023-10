© Foto: Fernando Gutierrez-Juarez - dpa-Zentralbild



Bitcoin und andere Kryptowährungen haben am Montag zum Teil kräftig zugelegt. Genauso schnell ging es aber wieder zurück. Was ist passiert?Bitcoin und andere Kryptowährungen haben am Montag zum Teil kräftig zugelegt, nachdem mehrere Quellen auf X/Twitter berichteten, die US-Börsenaufsicht SEC habe den ersten börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds genehmigt. Nachdem die Nachricht kurzfristig nicht verifiziert werden konnte, gaben die Kryptowährungen einen Großteil ihrer Gewinne wieder ab. Bereits am Freitag hatte Reuters unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, die Securities and Exchange Commission werde keine Berufung gegen ein kürzlich ergangenes Gerichtsurteil einlegen, in dem …