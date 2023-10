Bitcoin springt auf 30.000-Dollar-Marke - ETF-Spekulationen beflügeln nur kurz

Spekulationen auf die erstmalige Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs auf US-amerikanischen Grund und Boden haben dem Bitcoin am Montag zwischenzeitlich kräftig in die Karten gespielt. Erstmals seit August kletterte der Bitcoin bis fast an die psychologisch bedeutende Marke von 30.000 Dollar heran. Mittlerweile wurden die Zugewinne wieder egalisiert.

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg werde der Bitcoin-Spot-ETF aus dem Hause BlackRock noch geprüft, hieß es. "Der Antrag für den iShares Spot Bitcoin ETF wird noch von der SEC geprüft", sagte ein Sprecher. Neben der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt dies auch das "Wall Street Journal". Das Brodeln der Gerüchteküche ist nur temporär Wasser auf die Mühlen der Anleger. Die jüngste Verwirrung um die erstmalige Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs dürfte einen faden Beigeschmack mit sich tragen und der US-Aufsichtsbehörde SEC schlagkräftige Argumente an die Hand geben, um eine Entscheidung gründlich zu überdenken.

Ein Bitcoin-Spot-ETF gilt nach wie vor als Türöffner für die finale Mainstream-Akzeptanz. Eine Lancierung eines Bitcoin-ETFs auf US-amerikanischen Grund und Boden hätte Signalwirkung für den ganzen Globus.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

