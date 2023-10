Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, möglicherweise haben auch Sie schon von dem bekannten Spruch "Diversification is the only free lunch" gehört, der dem Nobelpreisträger und Begründer der Modernen Portfoliotheorie Harry M. Markowitz zugesprochen wird. Damit ist gemeint, dass durch eine geschickte Diversifikation die Risiken in der Wertpapieranlage reduziert werden...

Den vollständigen Artikel lesen ...