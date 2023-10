JERUSALEM (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die libanesische Hisbollah-Miliz und den Iran vor Angriffen auf Israel gewarnt. "Stellt uns im Norden nicht auf die Probe", sagte Netanjahu am Montag im Parlament zu Beginn der Wintersitzungsperiode. "Wiederholt nicht euren früheren Fehler, weil der Preis diesmal viel schlimmer sein wird." US-Präsident Joe Biden habe ihnen auf Englisch gesagt: "'Don't do it' (Tut es nicht). Ich sagte Euch auf Hebräisch: Seid vorsichtig."

Seit den verheerenden Terrorattacken der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel und den Gegenschlägen der israelischen Armee auf den Gazastreifen kam es in den vergangenen Tagen regelmäßig zu Zwischenfällen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon, die Sorgen vor einer weiteren Eskalation schüren.

"Die Hamas ist Teil der Achse des Bösen von Iran, Hisbollah und ihren Helfershelfern", sagte Netanjahu. "Sie wollen den Staat Israel zerstören und uns alle ermorden." Ihr Ziel sei es, den Nahen Osten "in den Abgrund des barbarischen Fanatismus des Mittelalters zurückzuführen".

Netanjahu verglich die Hamas erneut mit dem Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS). Viele Menschen auf der Welt hätten dies verstanden. "Sie verstehen, dass die Hamas eine neue Version des Nazismus ist."

So wie die Welt sich gegen die Nationalsozialsten und den IS verbündet habe, müsse sie dies nun auch tun, um die Hamas zu besiegen. "Wir sagen unseren Freunden in der aufgeklärten Welt: Unser Krieg ist auch euer Krieg. Wenn wir jetzt nicht als geeinte Front zusammenstehen, wird es euch auch erreichen."/le/DP/stw