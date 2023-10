Renommierte Veteranen der operativen und Investmentindustrie kooperieren mit Technologievorreiter Palantir, um Private-Equity-Gesellschaft der nächsten Generation zu gründen

Gero Wittemann und Francesco Barosi geben heute die Einführung von New Private Equity ("NPE") bekannt.

Der Investitionsspielraum von New Private Equity erweitert sich auf B2B-Software- und technologische Servicebereiche und das Unternehmen wird seine Beteiligungsunternehmen bei der Ausschöpfung ihres vollständigen Potenzials durch strategische und betriebliche Kapitalwertschöpfung unterstützen. NPE beabsichtigt, dies durch eine einzigartige Kombination von fundierter Praxiserfahrung und Schaffung eines datengetriebenen Vorteils mithilfe einer führenden proprietären Technologie zu erreichen.

Das Führungsteam von New Private Equity verfügt über eine belegte Erfolgsgeschichte von Investitions- und Verarbeitungstechnologiegeschäften und wird seine komplementären Fähigkeiten zugunsten aller Interessenvertreter einbringen. Vor der Gründung von New Private Equity war Gero Wittemann bereits Partner und Ko-Chef des US-Geschäfts des führenden Software- und Dienstleistungsinvestoren Hg, wobei er zuvor als Geschäftsführer des globalen Investmentriesen CVC tätig war. Francesco Barosi war als globaler Leiter von TMT und Head of Innovation des globalen Beratungsunternehmens AlixPartners tätig, wo er mit einigen der weltweit führenden Unternehmen zusammenarbeitete, um die Unternehmensleistung zu verbessern.

Nachdem es sich bereits seit über zehn Jahren kannte, war das Paar nun gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, dass eine außergewöhnliche und unerschlossene Gelegenheit besteht, um Technologie zur Verbesserung des privaten Eigenkapitals nutzen zu können. Im Mittelpunkt steht die Fähigkeit, die Macht der Daten aus einer zunehmenden Reihe unterschiedlicher Quellen nutzbar zu machen. NPE ist der Überzeugung, dass Investoren, die dies effizient und systematisch ausführen in der Lage sein werden, dauerhaft bessere und fundiertere Entscheidungen zu treffen und erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen.

Um diese Gelegenheit zu erschließen, hat NPE nun Private Equity Control Tower ("NPECT") entwickelt, einen proprietären softwarebasierten durchgängigen Workflow, der entwickelt wurde, um hochwertige Kapitalanlagen und ein großes Wertschöpfungspotenzial zu ermöglichen und zu integrieren. NPE besitzt eine einzigartige strategische Partnerschaft mit Palantir Technologies, das sich zugunsten von Palantir Foundry als Komplettbetriebssystem für NPECT entschieden hat, um eine schnellere und bessere datengetriebene Entscheidungsfindung zu unterstützen.

"Wir sind erfreut, eine Private-Equity-Gesellschaft der nächsten Generation gründen zu können", so Gero Wittemann. "Wir sind nun der Überzeugung, dass unser softwaregestütztes und datengetriebenes Konzept zur Gründung besser aufgestellter Unternehmen beitragen wird und höhere Anlagerenditen zum Vorteil unserer Partnerunternehmen und Kommanditisten schaffen wird."

Francesco Barosi ergänzte: "Unsere proprietäre Technologie wird uns helfen, uns schneller auf jene Investitionsmöglichkeiten konzentrieren zu können, bei denen wir über einen sinnvollen Vorsprung verfügen und einen signifikanten Wert durch Optimierung der operationellen Exzellenz besitzen. Wir sind der Überzeugung, dass die Fähigkeit von NPECT, datengetriebene Erkenntnisse und Tools zur Verfügung zu stellen, die Realisierung der angestrebten Ziele nach der Investition zügig und systematisch beschleunigen wird. Wir sind zuversichtlich, dass viele Unternehmen und Führungsteams unser innovatives, äußerst kooperatives, pragmatisches und ergebnisorientiertes Konzept begrüßen werden."

"NPE hat den leistungsfähigen durchgängigen Private-Equity-Workflow NPECT entwickelt, der die Investitionsmöglichkeiten und das Wertschöpfungspotenzial integriert und eine überzeugende und differenzierte Lösung zur Verfügung stellt", so Ted Mabrey, Head of Global Commercial bei Palantir. "Unsere besten Partner sind in der Lage, ein tiefgehendes Verständnis für die einzigartigen Vorteile zu entwickeln, die unsere Technologie bietet, und darüber hinaus diese nutzbar zu machen, um ihre Branchen zu revolutionieren, da wir nun davon ausgehen, dass NPE den Private-Equity-Bereich völlig umgestalten wird."

Über NPE

New Private Equity ist eine Private-Equity-Gesellschaft der nächsten Generation, die Daten, Analytik und fundiertes Branchenwissen nutzt, um in führende Unternehmen zu investieren und umfassende technologiefähige betriebliche Wertschöpfung zur Verfügung stellen zu können. NPE konzentriert sich auf Investitionen in Geschäfte im B2B-Softwaresektor und im Bereich für technologische Dienstleistungen. NPE ist in Miami im US-Bundesstaat Florida ansässig. Weitere Informationen finden Sie unter www.newprivateequity.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231016065140/de/

Contacts:

NPE Contact:

info@newprivateequity.com