Anerkannt für die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit zur Umsetzung

Axway (Euronext: AXW.PA), ein führendes Unternehmen im Bereich API-Management, gab heute bekannt, dass es von Gartner für sein Angebot Amplify API Management als Leader im 2023 Magic Quadrant for API Management positioniert wurde.1 Die Bewertung basierte auf spezifischen Kriterien, die die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit des Unternehmens zur Umsetzung analysierten. Axway wurde bei der Vollständigkeit der Vision am weitesten nach rechts versetzt.

"Wir fühlen uns geehrt, zum achten Mal als Leader positioniert zu sein", sagte Patrick Donovan, CEO von Axway. "Leistungsstarke Unternehmen setzen starke API-Strategien ein, um ihr Wachstum in einer digitalen Welt voranzutreiben. Es reicht nicht aus, nur über Sicherheit, Governance und die Verwaltung von APIs zu verfügen Sie brauchen auch eine starke Plattform, die alles vereint, was Sie bereits haben, um Ihre digitalen Produkte dorthin zu bringen, wo sie gesehen und genutzt werden können."

"Wir verarbeiten bis zu 120 Millionen Anfragen pro Tag. Deshalb wollten wir Änderungen an den bestehenden API-Endpunkten vermeiden, um das Risiko für unsere Kunden zu minimieren und die Migration zu rationalisieren", so Willem Salembier, Solution Architect bei Smals. "Amplify API Management erfüllt diese Anforderung perfekt. Die Axway-Lösung ist äußerst flexibel, so dass wir dieselben Funktionen und Schnittstellen bereitstellen und gleichzeitig die Art und Weise, wie wir APIs intern verwalten und virtualisieren, modernisieren können."

Amplify ist die einzige offene, unabhängige Plattform für die Verwaltung und Steuerung von APIs in Teams, in der Hybrid Cloud und in Lösungen von Drittanbietern. Axway's "Open Everything" Vision gibt Unternehmen die Flexibilität und den Einfluss, um brillante Kundenerlebnisse zu schaffen.

"Um die Nutzung von APIs zu fördern, arbeiten wir daran, API-Ersteller und ihre Kunden zusammenzubringen", fügte Donovan hinzu. "Wir haben Axway Amplify als offene Plattform entwickelt, die es unseren Kunden ermöglicht, die volle Kontrolle über alle ihre APIs und Ereignisse zu behalten, unabhängig von Gateways, Anbietern und Implementierungen."

Die Magic Quadrant-Berichte sind das Ergebnis rigoroser, faktenbasierter Forschung in bestimmten Märkten und bieten einen umfassenden Überblick über die relative Position der Anbieter in Märkten mit hohem Wachstum und ausgeprägter Anbieterdifferenzierung. Die Anbieter sind in vier Quadranten untergebracht: Leaders, Challengers, Visionaries und Niche Players. Die Forschung ermöglicht es Ihnen, den größten Nutzen aus der Marktanalyse zu ziehen, die auf Ihre individuellen geschäftlichen und technologischen Bedürfnisse abgestimmt ist.

1 Magic Quadrant for API Management, Shameen Pillai, Kimihiko Iijima, Mark O'Neill, John Santoro, Paul Dumas, Andrew Humphreys, Nicholas Carter, 11. Oktober 2023

