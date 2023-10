BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Dienstag beim Arbeitgebertag in Berlin erwartet. Neben dem Kanzler sind auch CDU-Chef Friedrich Merz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zu der Verbandstagung angekündigt. Das Hauptthema dürfte die aktuelle Konjunkturflaute in Deutschland sein. Die Bundesregierung hatte vor kurzem ihre Konjunkturprognose gesenkt und erwartet nun für dieses Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent. Wirtschaftsverbände wie die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände fordern seit langem Entlastungen für Unternehmen./hoe/DP/he