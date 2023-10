Flowable, ein führender Anbieter im Bereich der Prozessautomatisierung, kündigt die mit Spannung erwartete Rückkehr des FlowFest'23 an, einer Online-Veranstaltung, die neue Maßstäbe in der Welt der Automatisierung zu setzen verspricht.

With Gartner and Forrester headlining the event, attendees can expect insights into the ever-evolving sphere of Business Process Automation. Key topics include the emergence of trends such as Hyperautomation and Artificial Intelligence and their influence on the Automation landscape. (Photo: Flowable)