BDA - Kurz vor einem Zusammentreffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und weiteren Spitzenpolitikern auf dem Deutschen Arbeitgebertag ist Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hart mit der Bundesregierung ins Gericht gegangen. "Wir erleben einen wirtschaftspolitischen Stillstand in der Zeitenwende", sagte er im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z./Dienstagsausgabe). "Wir haben keinen wettbewerbsfähigen Standort mehr." Deutschland stecke als einziges europäisches Land in der Rezession und habe wirtschaftlich große Probleme. "Aber Teile der Ampel hören uns nicht zu", kritisierte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). (FAZ)

GAS-STEUER - Zur Entlastung der Gaskunden fordert die Verbraucherzentrale NRW die Beibehaltung des niedrigen Steuersatzes über den Jahreswechsel hinaus: "Die vorzeitige Beendigung der Mehrwertsteuerabsenkung kommt mitten in der Heizperiode und zudem unerwartet früh - Verbraucher und Verbraucherinnen brauchen Verlässlichkeit bei den Entlastungsmaßnahmen", sagte Christina Wallraf, Energieexpertin der Verbraucherzentrale NRW. "Die Energiekostenbelastung der Haushalte ist zudem immer noch deutlich höher als vor der Krise. Bei Gas sind selbst die vergleichsweise niedrigen Neukundenverträge circa 60 Prozent teurer als 2021. Die Absenkung der Mehrwertsteuer sollte daher bis zum Ende der kommenden Heizperiode beibehalten bleiben", so Wallraf. (Rheinische Post)

CHEMIE - Eigentlich wollte die EU-Kommission unter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die schädlichsten Chemikalien in Konsumgütern verbieten. Doch laut Spiegel-Informationen ist es unwahrscheinlich, dass die EU-Kommission noch in dieser Legislaturperiode einen Vorschlag für die nötige Reform der EU-Chemikalienverordnung, kurz Reach, vorlegen wird. Ein Insider, der anonym bleiben möchte, hat gegenüber dem Spiegel jedoch bestätigt, dass es in dieser Legislaturperiode wohl keinen Entwurf der EU-Kommission für eine mögliche Reform geben wird. Das Problem: Im kommenden Frühjahr stehen die Europawahlen an. Ob die künftige EU-Kommission an der geplanten Reform festhalten wird, ist ungewiss. (Spiegel)

SCHWARZARBEIT - Angesichts der anhaltend hohen Inflation in Deutschland wird die Schwarzarbeit in diesem Jahr deutlich zunehmen. Der Linzer Wirtschaftsprofessor und Schwarzmarkt-Experte Friedrich Schneider sagte: "2023 wird die Schattenwirtschaft um circa 25 Milliarden Euro ansteigen - wegen der hohen Inflationsrate und den daraus entstehenden Einkommensverlusten." Dadurch entgingen dem Staat "circa 2,5 Milliarden Euro Steuern- und Sozialabgaben in Form fehlender Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen", sagte Schneider. Der Experte betonte, dass viele Bürgergeld-Bezieher nebenbei arbeiten würden. "Ich schätze, dass rund ein Drittel der erwerbsfähigen Bürgergeld-Bezieher schwarz dazu verdienen", sagte Schneider (Bild)

October 17, 2023 00:43 ET (04:43 GMT)

