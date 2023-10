DJ PTA-News: BAWAG Group AG: BAWAG Group erzielte in Q3 2023 Nettogewinn von 186 Mio. EUR, und RoTCE von 27,6%

Wien (pta/17.10.2023/07:00) - - Q3 '23 Nettogewinn in Höhe von 186 Mio. EUR und RoTCE von 27,6% - Kundeneinlagen (Durchschnitt) +1% und kundenbezogene Refinanzierung (Durchschnitt) +1% - Q1 '23 - Q3 '23 Nettogewinn in Höhe von 506 Mio. EUR und RoTCE von 24,9% - Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 175 Mio. EUR Anfang Oktober von EZB genehmigt . Rückkauf gestartet - CET1 Quote bei 14,2% nach Abzug der Dividendenabgrenzung in Höhe von 278 Mio. EUR und des Aktienrückkaufs in Höhe von 175 Mio. EUR - Erwartung, die Finanzziele für das Geschäftsjahr 2023 zu erreichen bzw. zu übertreffen: Ergebnis vor Steuern > 875 Mio. EUR, Gewinn je Aktie > 8,20 EUR und Dividende pro Aktie > 4,50 EUR - Renditeziele für 2023 & darüber hinaus: RoTCE > 20% und Cost/Income-Quote von < 34%

WIEN, 17. Oktober 2023 - Heute veröffentlicht die BAWAG Group ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal?2023, mit einem Nettogewinn in Höhe von 186 Mio. EUR, einem Gewinn je Aktie von 2,25 EUR und einem Return on tangible common equity (RoTCE) von 27,6%. Das operative Geschäft blieb mit einem Ergebnis vor Risikokosten von 268 Mio. EUR und einer Cost/Income-Quote (CIR) von 31,3% weiterhin stark. Für die ersten neun Monate beläuft sich der Nettogewinn auf 506 Mio. EUR, der Gewinn je Aktie auf 6,13 EUR, der RoTCE auf 24,9% und die CIR auf 31,8%.

Anas Abuzaakouk, CEO, kommentierte die Finanzergebnisse wie folgt: "Wir haben im dritten Quartal wiederum ein Rekordergebnis erzielt, mit einem Nettogewinn in Höhe von 186 Mio. EUR und einem RoTCE von 28%. Aufgrund der anhaltend starken operativen Entwicklung, sind wir auf einem guten Weg sowohl ein Rekordergebnis als auch all unsere 2023 Ziele zu erreichen oder zu übertreffen, und das trotz eines Umfelds, das von einer gedämpften Markt- als auch Verbraucherstimmung geprägt ist. Wir streben an, unseren Aktienrückkauf in Höhe von 175 Mio. EUR bis Ende des Jahres abgeschlossen zu haben und werden zusätzliche Kapitalausschüttungen im Rahmen unserer routinemäßigen jährlichen Bewertung bei den Gesamtjahresergebnissen evaluieren, basierend auf M&A-Möglichkeiten, Marktentwicklungen und vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen.

Unser gesamtes Team ist stolz darauf, ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell mit einer starken Ertrags- und Kapitalbasis, einer konservativen und disziplinierten Kreditvergabe sowie einer diversifizierten und robusten Finanzierungsstruktur aufgebaut zu haben. Dieses Fundament wird es uns ermöglichen, nachhaltig gute Ergebnisse zu erzielen, in unsere Mitarbeiter und unser Unternehmen zu investieren, unsere Kunden und lokalen Gemeinschaften zu unterstützen und der Wirtschaft über alle Konjunkturzyklen hinweg Kredite zu gewähren. Beim Management unserer Risiken bleiben wir weiterhin wachsam. Wir müssen geduldig sein, uns stets auf risikoadjustierte Renditen konzentrieren und werden uns nicht von Kurzzeitdenken oder irrationalem Marktverhalten ablenken lassen."

Starke Ergebnisse in Q3 2023

in Mio. EUR Q3 Veränderung zum Veränderung zum Jän - Sep Veränderung zum 2023 Vorjahresquartal Vorquartal 2023 Vorjahr Operative Kernerträge 390,3 17% 1% 1.143,4 16% Nettozinsertrag 313,7 21% 1% 913,9 22% Provisionsüberschuss 76,6 2% - 229,5 -2,0% Operative Erträge 389,7 16% 2% 1.139,7 15% Operative Aufwendungen -121,9 3% 1% -362,0 1% Ergebnis vor Risikokosten 267,8 23% 2% 777,7 22% Regulatorische -3,3 -3% n/a -41,6 -15% Aufwendungen Risikokosten -21,9 -38% 7% -62,9 -27% Ergebnis vor Steuern 242,6 34% -1% 674,1 34% Nettogewinn 185,7 40% 3% 506,0 34% RoTCE 27,6% 8,3 Pkte. - 24,9% 6,4 Pkte. CIR 31,3% -3,8 Pkte. -0,2 Pkte. 31,8% -4,1 Pkte. Ergebnis je Aktie (EUR) 2,25 51% 3% 6,13 45% Liquidity Coverage Ratio 218% 16,0 Pkte. 10,6 Pkte. 218% 16,0 Pkte. (LCR)

Hinweis: Vorjahreszahlen bereinigt um die Abschreibung der Stadt Linz-Forderung.

Die operativen Kernerträge stiegen im dritten Quartal 2023 um 1% gegenüber dem zweiten Quartal an. Der Anstieg war auf einen höheren Nettozinsertrag zurückzuführen, während der Provisionsüberschuss im Vergleich zum Vorquartal weitgehend stabil blieb.

Die operativen Aufwendungen stiegen im dritten Quartal 2023 um 1% auf 121,9 Mio. EUR an. Die Auswirkungen der hohen Inflation konnten durch diverse operative Maßnahmen, die in den vergangenen zwei Jahren initiiert wurden, kompensiert werden.

Die Qualität der Aktiva blieb weiterhin hoch im dritten Quartal mit Risikokosten in Höhe von 22 Mio. EUR und einer Risikokostenquote von 21 Basispunkten. Der Management-Overlay beläuft sich auf 80 Mio. EUR. Dieser wurde gebildet, um angesichts des ungewissen makroökonomischen Ausblicks eine angemessene Vorsorge zu treffen. Die NPL Ratio - eine der niedrigsten in Europa - lag Ende September 2023 bei 1,0%.

Die CET1-Quote lag Ende September 2023 bei 14,2% und berücksichtigt den Abzug der abgegrenzten Dividenden in Höhe von 278 Mio. EUR im Einklang mit unserer Dividendenpolitik und den Aktienrückkauf in Höhe von 175 Mio. EUR. Am 4. Oktober 2023 erhielten wir die Genehmigung der Europäischen Zentralbank für unseren Aktienrückkauf in Höhe von 175 Mio. EUR, der derzeit ausgeführt wird. Mit einem Überschusskapital von 386 Mio. EUR (nach Berücksichtigung des Aktienrückkaufs und der abgegrenzten Dividenden) halten wir Kapital für mögliche Zukäufe vor und werden zusätzliche Kapitalausschüttungen im Rahmen unserer routinemäßigen jährlichen Bewertung bei den Gesamtjahresergebnissen evaluieren.

Durchschnittliche Kundeneinlagen und kundenbezogene Refinanzierung (einschließlich Covered Bonds) stiegen im dritten Quartal 2023 jeweils um 1% im Vergleich zum Vorquartal an. Mehr als 90% unserer Kundeneinlagen stammen aus Österreich. Wir hielten eine Cash & Cash Equivalent Position (exkl. TLTRO) in Höhe von 11,0 Mrd. EUR, was 21% unserer Bilanzsumme entspricht, da wir weiterhin geduldig und umsichtig bleiben wollen. Ende September 2023 lag die Liquidity Coverage Ratio bei 218%.

Die durchschnittlichen Kundenkredite gingen im dritten Quartal um 3% zurück. Rund 80% unserer Kundenkredite sind besichert bzw. an den öffentlichen Sektor vergeben.

Unser Ziel war und wird es immer sein, eine starke Bilanz, solide Kapitalausstattung, niedrigen Bilanz- Leverage sowie eine konservative Kreditvergabe beizubehalten. Dies sind allesamt Eckpfeiler unserer Banksteuerung. Das gesamte Kundenkreditvolumen setzt sich aus rund 75% DACH/NL -Region (Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) und rund 25% Westeuropa und USA zusammen.

Ausblick und Ziele Basierend auf der anhaltend starken Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate 2023, erwarten wir, dass wir unsere Finanzziele 2023 erreichen oder übertreffen werden.

Ergebnispräsentation Die BAWAG Group wird den Earnings Call um 10:00 Uhr MESZ am 17. Oktober 2023 abhalten, wobei CEO Anas Abuzaakouk und CFO Enver Sirucic die Ergebnisse präsentieren werden. Die Zugangsdaten zum Webcast werden auf unserer Website Finanzergebnisse | BAWAG Group ( https://www.bawaggroup.com/de/investor-relations/finanzergebnisse ) veröffentlicht.

Über die BAWAG Group Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,1 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

