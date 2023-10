FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstagmorgen einen Teil seiner Gewinne vom Wochenauftakt wieder abgegeben. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0550 US-Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0538 Dollar festgesetzt.

Am Dienstagvormittag veröffentlicht das Mannheimer ZEW-Institut die Ergebnisse seiner monatlichen Konjunkturumfrage unter Finanzexperten. Trotz des Konflikts zwischen der Hamas und Israel wird mit einer leichten Aufhellung gerechnet. In den USA stehen Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel, Produktionsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt auf dem Programm./bgf/stk