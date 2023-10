Jakob Ems (Gurupress.de) - In einer turbulenten Handelswoche schloss die Nvidia-Aktie bei 454 USD, was einer negativen Wochenveränderung von -0,61% entspricht. Dennoch hat die Aktie im laufenden Monat eine positive Performance von 4,5% hingelegt. Reuters zufolge plant die Biden-Regierung, die Exportbestimmungen für KI-Chips nach China zu verschärfen, eine Meldung, die das Tech-Segment erschütterte. Die mögliche Politikänderung, die noch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...