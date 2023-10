Partnerschaften mit Device Technologies und TRM Korea werden den Einstieg von MMI mit dem Chirurgiesystem Symani in den weltweit am schnellsten wachsenden Markt für chirurgische Robotik unterstützen

MMI, (Medical Microinstruments, Inc.), ein Robotikunternehmen, das sich für die Erweiterung der Behandlungsoptionen und die Verbesserung der klinischen Ergebnisse für Patienten mit komplexen Erkrankungen engagiert, kündigte heute an, seine weltweite dynamische Entwicklung mit zwei Vertriebsvereinbarungen fortzusetzen, die fast ein Dutzend Länder in der Asien-Pazifik-Region (APAC) abdecken. Die erste Partnerschaft mit Device Technologies wird dazu beitragen, das Chirurgiesystem Symani in Hongkong, Singapur, Vietnam, Malaysia, Indonesien, Thailand, den Philippinen, Macau und Neuseeland auf den Markt zu bringen, sofern die entsprechenden behördlichen Genehmigungen vorliegen, ebenso wie in Australien, wo es kürzlich von der Regulierungsbehörde für therapeutische Mittel (Therapeutic Goods Administration, TGA) zugelassen wurde. Die andere Partnerschaft mit TRM Korea wird den Eintritt des Systems in den südkoreanischen Markt nach der behördlichen Zulassung erleichtern und die Technologie der robotischen Mikrochirurgiesysteme für interessierte Chirurgen und Krankenhäuser zugänglich machen.

Das Chirurgiesystem Symani ist die erste Robotertechnologie überhaupt, die sich in einzigartiger Weise mit dem Umfang und den Komplexitäten der Mikrochirurgie und Supermikrochirurgie auseinandersetzt. Sie ermöglicht es Chirurgen, die natürlichen Bewegungen der menschlichen Hand im Mikromaßstab nachzubilden, und kann so die Behandlungsoptionen für Patienten erweitern, die auf offene chirurgische Eingriffe am Weichteilgewebe angewiesen sind, beispielsweise bei Lappenrekonstruktionen, in der Lymphchirurgie und bei Traumarekonstruktionen. Die Technologie soll dazu beitragen, die Lebensqualität von mehr Patienten wiederherzustellen, die Anzahl der Chirurgen zu erhöhen, die in der Lage sind, die Möglichkeiten komplexer Eingriffe an empfindlichen anatomischen Strukturen zu erweitern, und Krankenhäuser in die Lage versetzen, ihre Programme für die offene Chirurgie auszubauen.

"Über unsere neuen Partnerschaften im Asien-Pazifik-Raum haben wir Wurzeln gebildet, die uns letztlich dabei helfen werden, den Zugang der Patienten zu robotischen mikrochirurgischen und supermikrochirurgischen Behandlungsmöglichkeiten in einer Region der Welt zu erweitern, in der offensichtlich eine erhebliche Nachfrage nach dieser Technologie besteht", sagte Matt Lemay, VP of Asia Pacific von MMI. "Chirurgen aus der Asien-Pazifik-Region stehen schon lange an der Spitze der Innovation in der Mikrochirurgie, und wir sehen der Chance, diese Fähigkeiten mit dem Chirurgiesystem Symani weiter zu fördern, erwartungsvoll entgegen. Wir sind begeistert von unseren globalen Fortschritten und freuen uns darauf, unsere dynamische Entwicklung in der Asien-Pazifik-Region und darüber hinaus fortzusetzen, während wir uns dafür einsetzen, die Behandlungsoptionen für Patienten mit komplexen Erkrankungen zu verbessern."

Bereits seit über 30 Jahren gewährt Device Technologies medizinischen Fachkräften Zugang zu innovativen und qualitativ hochwertigen medizinischen Geräten, zu denen auch marktführende Robotiklösungen gehören. Im Rahmen der Partnerschaft mit MMI wird das Unternehmen gemeinsam mit einer erstklassigen medizinischen Einrichtung ein neues Forschungs- und Ausbildungszentrum für robotische Mikrochirurgie eröffnen. Das Zentrum wird die erste Anlaufstelle in Zentralasien sein, an der interessierte Chirurgen mehr über das System erfahren können.

"MMI und das Chirurgiesystem Symani passen sehr gut zu unserer Kernaufgabe, Ärzten und Einrichtungen des Gesundheitswesens Lösungen zur Verfügung zu stellen, die zu verbesserten Patientenergebnissen beitragen können", sagte Heath Priestly, Managing Director bei Device Technologies. "Von unseren Ursprüngen in Australien aus haben wir unsere Präsenz auf den gesamten asiatisch-pazifischen Raum ausgeweitet und dabei viel Fachkompetenz und starke Verbindungen aufgebaut. Diese Präsenz möchten wir nutzen, um die Partnerschaften von MMI mit den Gesundheitssystemen in der Region zu unterstützen und den Zugang der Patienten zu hochentwickelten chirurgischen Techniken zur Behandlung von komplexen Erkrankungen weiter zu verbessern."

TRM ist das größte Mikrochirurgie-Unternehmen in Südkorea und ein Pionier im Bereich der Medizintechnik und Innovation. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit einer medizinischen Einrichtung von Weltruf an der Eröffnung eines eigenen Schulungszentrums, in dem Chirurgen die Möglichkeit haben werden, sich über das Chirurgiesystem Symani zu informieren und praktische Erfahrungen damit zu sammeln.

Weitere Informationen über MMI finden Sie auf https://mmimicro.com.

Über MMI

MMI (Medical Microinstruments, Inc.) hat sich zum Ziel gesetzt, die Robotertechnologie voranzutreiben, um die Grenzen der offenen Chirurgie an Weichgewebe zu erweitern und neue Möglichkeiten für Chirurgen zu schaffen, die Lebensqualität von mehr Patienten mit komplexen Erkrankungen wiederherzustellen. Das Unternehmen wurde 2015 in der Nähe von Pisa (Italien) gegründet. Sein proprietäres Chirurgiesystem Symani verbindet die kleinsten handgelenkgesteuerten Mikroinstrumente der Welt mit Technologien zur Tremorreduzierung und zur Bewegungsskalierung, um dem bedeutenden ungedeckten medizinischen Bedarf weltweit gerecht zu werden. Diese chirurgische Roboterplattform die erste ihrer Art für die offene Weichteilchirurgie auf Mikroebene kann bei der Reparatur von Mikrogefäßen, Lymphgefäßen und peripheren Nerven helfen. Das Symani-System hat das CE-Zeichen für den kommerziellen Einsatz in Europa. Das Symani-System besitzt die CE-Kennzeichnung für den kommerziellen Einsatz in Europa. In den USA ist das System für den kommerziellen Einsatz weder zugelassen noch freigegeben. MMI wird von internationalen Medizintechnik-Investoren unterstützt, darunter Andera Partners, BioStar, Deerfield Management, Fountain Healthcare Partners, Panakès Partners, RA Capital, Sambatech und Wellington Partners.

