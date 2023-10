Monetarisierung des A2P-SMS-Verkehrs von Moov Africa Niger für nachhaltige Umsatzsteigerung und Betrugsschutz

Einsatz der umfassenden iBASIS-Lösung für die Monetarisierung von Nachrichten, einschließlich vollständiger verwalteter Dienste, SMS Firewall

iBASIS, der führende Anbieter von Kommunikationslösungen für Betreiber und digitale Akteure weltweit, gab heute eine exklusive Vereinbarung mit Moov Africa Niger, einer Tochtergesellschaft der MAROC TELECOM Group, zur Implementierung der A2P-Messaging-Monetarisierungslösung bekannt.

Die Vereinbarung, die am 1. September in Kraft getreten ist, hat iBASIS als vertrauenswürdiges, einzigartiges Gateway für den gesamten internationalen A2P-SMS-Verkehr in das Netzwerk von Moov Africa Niger etabliert. Die iBASIS SMS Firewall, die von dem unabhängigen Tier-1-Firewall-Technologiepartner HAUD unterstützt wird, sorgt für eine erfolgreiche Monetarisierung des Datenverkehrs durch die Überwachung aller Eingangspunkte und die Unterbindung von Lecks, während sie gleichzeitig wachsende Arten von SMS-Betrug wie "Smishing" oder SMS-Phishing-Betrug verhindert.

Laut Mobilesquared wird das Wachstum des A2P-SMS-Verkehrs in Afrika im Zeitraum von 2022 bis 2027 16,3 betragen und bis Ende 2027 128 Milliarden erreichen, was höher ist als das Wachstum des Gesamtmarktes*.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit iBASIS, einem weltweit führenden Anbieter von Sprach- und Mobilfunkdiensten, der uns als exklusives Gateway für die internationale A2P-SMS-Terminierung dienen wird", sagt Abdelali BABA ALI, Directeur Général, Moov Africa Niger. "Diese strategische Partnerschaft steht im Einklang mit unserer Verpflichtung, die Qualität unserer SMS-Dienste kontinuierlich zu verbessern, Betrug zu bekämpfen und unsere Einnahmen zu sichern."

Edwin Van Ierland, CEO, iBASIS Voice Mobile, fügt hinzu: "Wir fühlen uns geehrt, von Moov Africa Niger ausgewählt worden zu sein, um den gesamten internationalen A2P-SMS-Verkehr abzuwickeln. Ihre Nachfrage nach Innovation in Kombination mit ihrem Fokus auf Qualität und Sicherheit deckt sich mit unseren Prioritäten. Unsere Palette von Managed Services wird ihre umfangreichen Anforderungen an die A2P-SMS-Monetarisierung erfüllen und die Reaktionsfähigkeit gewährleisten, um sich an die sich ständig weiterentwickelnde Messaging-Landschaft anzupassen."

ÜBER iBASIS

iBASIS ist der führende Anbieter von Kommunikationslösungen, der es Betreibern und digitalen Akteuren weltweit ermöglicht, Leistung zu erbringen und sich zu verändern. iBASIS ist der erste unabhängige Kommunikationsspezialist und Tier One IPX-Anbieter mit mehr als 800 LTE-Destinationen. iBASIS bedient heute mehr als 1.000 Kunden an 28 Standorten weltweit. iBASIS optimiert die globale Konnektivität, Qualität und Sicherheit, so dass Kunden eine hohe Effizienz in den Bereichen Sprache, SMS A2P Messaging, mobile Daten, 5G Roaming und IoT erzielen.

ÜBER Moov Africa NIGER

Moov Africa Niger ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Hauptsitz in Niamey und einem Kapital von 5.388.030.000 FCFA. Als Tochtergesellschaft der MAROC TELECOM-Gruppe ist Moov Africa Niger seit 2003 ein Mobilfunknetzbetreiber und Internetanbieter in Niger. Moov Africa Niger bietet Mobilfunkdienste, die die Bedürfnisse seiner Abonnenten an der Schwelle zur Innovation erfüllen.

*Mobilesquared Global A2P SMS Report, Juli 2023

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231016466908/de/

Contacts:

iBASIS Media

Jason McGee-Abe

26FIVE Global Lab

iBASIS@26FIVE.com

+ 44 7970 237682