Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat nach einer guten Geschäftsentwicklung im dritten Quartal die Jahresprognose leicht angehoben. Das Unternehmen profitiert von der verbesserten Lieferfähigkeit infolge der abnehmenden globalen Lieferkettenprobleme. Zudem helfen die inzwischen verringerten Kosten. Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2023 währungsbereinigt um 12,6 Prozent und nominal um 8,8 Prozent auf rund 789 Millionen Euro. Das Segment Medizintechnik verzeichnete ein währungsbereinigtes Wachstum um 7,9 Prozent und das Segment Sicherheitstechnik eines um 19,6 Prozent. Die Bruttomarge lag bei rund 44 Prozent (3. Quartal 2022: 40,6 Prozent). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich auf rund 29 (Vj minus 36,6) Millionen Euro. Die EBIT-Marge belief sich auf 3,7 Prozent (3. Quartal 2022: -5,0 Prozent). Der vorläufig berechnete Auftragseingang erhöhte sich im dritten Quartal 2023 währungsbereinigt um 6,8 Prozent (nominal: 3,9 Prozent) auf rund 807 Millionen Euro. Drägerwerk erwartet für das laufende Geschäftsjahr weiterhin einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 7,0 bis 11,0 Prozent (was auf Basis aktueller Wechselkurse einem nominalen Wachstum von 4,5 bis 8,5 Prozent entspricht). Zugleich geht das Unternehmen nunmehr davon aus, das obere Ende dieser Spanne zu erreichen. Die Ergebnisprognose wird wegen der guten Umsatzentwicklung und des erfolgreichen Kostenmanagements angehoben. Demnach rechnet Dräger nunmehr mit einer EBIT-Marge von 2,0 bis 4,0 Prozent statt bisher 0,0 bis 3,0 Prozent. Die vollständigen Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres werden am 2. November 2023 veröffentlicht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q (15:30 Analystenkonferenz)

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Production Report 3Q

22:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober PROGNOSE: -8,5 Punkte zuvor: -11,4 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -78,0 Punkte zuvor: -79,4 Punkte - US 14:30 Einzelhandelsumsatz September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,6% zuvor: 79,7% 16:00 Lagerbestände August PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.336,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.395,25 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.268,50 -0,1% Nikkei-225 31.973,28 +1,0% Schanghai-Composite 3.077,51 +0,1% Hang-Seng-Index 17.760,75 +0,7% +/- Ticks Bund -Future 128,82 -29 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 15.237,99 +0,3% DAX-Future 15.350,00 +0,7% XDAX 15.248,58 +0,7% MDAX 25.019,40 +0,3% TecDAX 2.941,22 -0,2% EuroStoxx50 4.149,86 +0,3% Stoxx50 3.944,84 +0,1% Dow-Jones 33.984,54 +0,9% S&P-500-Index 4.373,63 +1,1% Nasdaq-Comp. 13.567,98 +1,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,11 -64

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften wenig verändert in den Dienstag starten. Im Handel ist von einer gewissen Stabilisierung die Rede. Positiv wird gewertet, dass es bislang wenig Anzeichen für einen bevorstehenden israelischen Einmarsch in den Gazastreifen gibt. "Der sichere Hafen US-Staatsanleihen wurde zwar letzte Woche nach dem Ausbruch des Krieges gesucht. Mittlerweile werden US-Staatsanleihen aber schon wieder verkauft", heißt es bei QC Partners. Der DAX befindet sich gerade in etwa in der Mitte zwischen seinen wichtigen Schwellen. "Nach unten wird es erst kritisch, wenn die 15.000 wieder unterschritten wird. Nach oben ist die 200-Tage-Linie bei 15.643 Punkten die große und wichtige Hürde", so QC weiter. Viele Anleger warteten erst einmal ab, ob der DAX die Schwelle oben oder die Schwelle unten antesten werde. "Das wird auch an den gestern einmal mehr unterdurchschnittlich niedrig Handelsumsätzen sichtbar."

Rückblick: Im Gleichklang mit den diplomatischen Bemühungen von allen Seiten, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern, entspanne sich die Lage an der Börse, so CMC Markets. In Warschau machte der WIG20 einen Sprung von 5,3 Prozent. Hier zeichnet sich eine Regierungsübernahme europafreundlicherer Parteien ab, nachdem die PiS die Wahl anscheinend verloren hat. Für die Aktien der Banken in Polen ging es deutlich nach oben. Bank Pekao und PKO Bank Polski stiegen um 13,3 und 11,3 Prozent, die Aktie der Commerzbank-Tochter MBank um 8,6 Prozent. Manchester United brachen an der Londoner Börse um 8 Prozent ein. Laut Medienberichten hat Scheich Jassim Bin Hamad al-Thani aus Katar sein Gebot für den Fußballclub zurückgezogen. Weiter in Verhandlungen befindet sich der Verein laut Kreisen mit dem britischen Milliardär Jim Ratcliffe. Telecom Italia gaben 6,2 Prozent ab. KKR bietet Finanzkreisen zufolge für die Netzgesellschaft der Telecom Italia (TIM) 20 bis 23 Milliarden Euro. Das dürfte einige Anleger enttäuscht haben. Teilweise wurde in den Medien über Bewertungen zwischen 24 bis 26 Milliarden Euro spekuliert.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Tagesgewinner im DAX waren Commerzbank mit Aufschlägen von 4,8 Prozent. Die Aktie profitierte vom Wahlausgang in Polen und den Kursgewinnen der polnischen Tochter mBank. Auch Deutsche Bank lagen mit Aufschlägen von 1,7 Prozent gut im Markt - hier dürften steigende Renditen an den Anleihemärkten gestützt haben. Für Biontech ging es auf Xetra um 7,2 Prozent nach unten. Nach der Gewinnwarnung von Pfizer rechnet auch der deutsche Impfstoff-Partner mit Abschreibungen. Hawesko (-2,4%) hatte am Freitag nach Handelsschluss die Jahresprognose gesenkt und für das dritte Quartal rote Zahlen vermeldet.

XETRA-NACHBÖRSE

Drägerwerk wurden bei Lang & Schwarz 5 Prozent fester gehandelt, nachdem der Medizintechnikkonzern nach einer guten Geschäftsentwicklung die Jahresprognose leicht angehoben hatte. Um 5 Prozent in die Gegenrichtung ging es für Surteco. Die Gesellschaft hatte in den ersten neun Monaten 2023 weniger verdient als vor Jahresfrist und in der Folge die Prognose für das Gesamtjahr erneut gesenkt. Adler hat Avega Revision als Abschlussprüfer für den Einzel- und Konzernjahresabschluss der Geschäftsjahre 2022 und 2023 gewonnen. Der Immobilienkonzern hatte nach einem Bilanzskandal lange Zeit darum kämpfen müssen, Abschlussprüfer für die eigene Bilanz zu finden. Der Kurs wurde 16 Prozent höher getaxt. Nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufs wurden Scherzer 1,5 Prozent fester gehandelt.

USA - AKTIEN

Händler sprachen von einer marktübergreifend gestiegenen Risikoneigung nach der Flucht in vermeintliche Sicherheit im Zuge des Nahostkrieges. Positiv wurde gewertet, dass es bislang nicht zu einem Flächenbrand in Nahost gekommen war. Von anderer Seite wurde darauf verwiesen, dass die Region für die Weltwirtschaft kaum eine Rolle spiele. Lediglich eine Ausweitung des Nahostkrieges könne das Wachstum empfindlich treffen, hieß es. An Konjunkturdaten wurde nur der Empire State Manufacturing Index veröffentlicht. Er fiel im Oktober nicht ganz so schlecht aus, wie Volkswirte befürchtet hatten. Pfizer zeigten sich unbeeindruckt von einer Gewinnwarnung und gewannen 3,6 Prozent. Analystin Daina Graybosch von Leerink Partners rechnete gleichwohl mit einer kräftig steigenden Nachfrage nach Comirnaty und dem Medikament Paxlovid zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen. Der Kurs des Impfstoff-Partners Biontech sackte dagegen um 6,4 Prozent ab; das Unternehmen muss voraussichtlich Abschreibungen bis zur gleichen Höhe wie Pfizer vornehmen. Dazu hatte HSBC die Aktie abgestuft. Trotz des noch unsicheren Impfverhaltens der US-Bevölkerung im kommenden Winter hält Moderna (-6,5%) an ihrer Anfang August veröffentlichten Umsatzprognose für den eigenen Covid-19-Impfstoff fest. Allerdings wurde der Kurs belastet von Aktienverkäufen durch Co-Gründer und Chairman Noubar Afeyan. Lululemon (+10,3%) profitierten von der bevorstehenden Aufnahme in den S&P-500.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,10 +5,5 5,05 68,1 5 Jahre 4,72 +7,5 4,64 71,9 7 Jahre 4,74 +8,5 4,65 76,5 10 Jahre 4,71 +8,7 4,62 83,2 30 Jahre 4,86 +9,8 4,76 89,2

Die gestiegene Risikoneigung ließ die Rentennotierungen zurückkommen, nachdem die Flucht in vermeintliche Sicherheit diese zuletzt hatte steigen lassen. Die Renditen erholten sich somit. Auch der besser als befürchtet ausgefallene Empire-State-Index befeuerte die Renditen leicht, lieferte er doch wenig Argumente für Zinssenkungen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0546 -0,1% 1,0558 1,0545 -1,5% EUR/JPY 157,75 -0,1% 157,87 157,75 +12,4% EUR/CHF 0,9505 -0,0% 0,9506 0,9502 -4,0% EUR/GBP 0,8647 +0,0% 0,8644 0,8648 -2,3% USD/JPY 149,59 +0,0% 149,53 149,59 +14,1% GBP/USD 1,2196 -0,2% 1,2215 1,2195 +0,8% USD/CNH 7,3188 +0,1% 7,3105 7,3106 +5,6% Bitcoin BTC/USD 28.210,35 -0,8% 28.433,40 28.058,15 +70,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar-Index verlor mit den mutiger agierenden Anlegern 0,4 Prozent. Anleger sähen nicht mehr viel Aufwertungspotenzial für den Greenback, hieß es von Unicredit. Der Markt sei skeptisch, was eine mögliche Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember angehe, so die Analysten.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,41 86,66 -0,3% -0,25 +11,1% Brent/ICE 89,60 89,65 -0,1% -0,05 +9,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach dem jüngst kräftigen Anstieg der Ölpreise kamen diese etwas zurück. Furcht vor einem Übergreifen des Kriegs zwischen Israel und der Hamas auf andere Länder der Region wie den Iran und eine daraus resultierende Angebotsverknappung hatte die Ölpreise zuletzt steil nach oben getrieben. Dass der Iran direkt in den Krieg einsteigt, galt indes als wenig wahrscheinlich. Belastet wurden die Preise auch von Meldungen über ein mögliches Lockern der US-Sanktionen gegenüber Venezuela. Bei einer Lockerung der Sanktionen könnte venezolanisches Öl verstärkt an die Märkte kommen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.915,00 1.919,94 -0,3% -4,94 +5,0% Silber (Spot) 22,47 22,65 -0,8% -0,19 -6,3% Platin (Spot) 892,15 895,50 -0,4% -3,35 -16,5% Kupfer-Future 3,55 3,58 -0,9% -0,03 -6,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gestiegene Anleiherenditen drückten den Goldpreis ebenso wie die gesunkene Risikoscheu.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

ISRAEL-KRIEG

US-Präsident Joe Biden wird am Mittwoch zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel reisen und im Anschluss Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi in Jordanien treffen.

GELDPOLITIK EZB

Die EZB wird nach Einschätzung ihres Chefvolkswirts Philip Lane das Zinsniveau noch für eine längere Zeit auf einem hohen Stand halten. "Wir glauben, dass die Inflation bis 2025 auf 2 Prozent zurückkehren wird. Erst wenn wir hinreichend sicher sind, dass wir dieses Ziel erreichen, können wir die Politik normalisieren. Aber das ist noch ein ganzes Stück entfernt von dem, wo wir jetzt sind", sagte Lane in einem Interview mit der niederländischen Zeitung Het Financieele Dagblad.

US-INNENPOLITIK

Im Verfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen Wahlmanipulation hat die zuständige Bundesrichterin dem Republikaner Verbalattacken gegen Staatsanwälte und Zeugen verboten. Richterin Tanya Chutkan untersagte dem 77-jährigen Präsidentschaftsbewerber bei einer Gerichtsanhörung auch, Mitarbeiter des Gerichts öffentlich anzugreifen. Sie gab damit teilweise einem Antrag von Sonderermittler Jack Smith statt.

PARLAMENTSWAHL POLEN

Die pro-europäische Opposition hat Teilergebnissen zufolge bei der Wahl in Polen die Mehrheit im Parlament errungen. Nach Auszählung von gut 80 Prozent der Stimmen kam die regierende PiS als stärkste Kraft auf rund 37 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission am Montag mitteilte. Die Bürgerkoalition von Ex-Regierungschef Donald Tusk und ihre möglichen Bündnispartner erreichten demnach aber zusammen eine Mehrheit von gut 52 Prozent.

EU / KILMA

Die EU-Staaten haben sich auf eine gemeinsame Position für die Weltklimakonferenz geeinigt. Die Europäische Union werde sich für einen weltweiten Ausstieg aus fossilen Brennstoffen einsetzen, hieß es nach einem Treffen der EU-Umweltminister. Die Konferenz findet vom 30. November bis zum 12. Dezember in Dubai statt.

EU-ABGASWERTE

Neue Lkw und Busse sollen in der Europäischen Union bis 2040 deutlich weniger Kohlendioxid ausstoßen. Die EU-Umweltminister einigten sich auf einen Kompromiss, nach dem die CO2-Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge bis 2040 um 90 Prozent sinken sollen. Stadtbusse sollen zudem bis 2035 komplett emissionsfrei sein.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Das Verbrauchervertrauen fiel um 3,7 Punkte, nachdem in den vergangenen zwei Wochen noch Gewinne verzeichnet worden waren, wie aus einer Umfrage der ANZ Bank und dem Marktforscher Roy Morgan hervorgeht. Im Vierwochendurchschnitt sackte das Maß für das Verbrauchervertrauen um 0,8 Punkte ab.

ADLER GROUP

hat Avega Revision als Abschlussprüfer für den Einzel- und Konzernjahresabschluss der Geschäftsjahre 2022 und 2023 gewonnen. Die Bestellung soll auf der Hauptversammlung der Adler Group am 27. November 2023 beschlossen werden, teilte der Immobilienkonzern mit, der nach einem Bilanzskandal lange Zeit darum kämpfen musste, Abschlussprüfer für die eigene Bilanz zu finden.

ADTRAN

Der starke Dollar hat im dritten Quartal für einen Umsatz unter Erwartungen gesorgt. Wie das Unternehmen mitteilte, lag die operative Marge allerdings innerhalb der Prognosespanne.

SURTECO

hat in den ersten neun Monaten 2023 weniger verdient als vor Jahresfrist und reduziert nun die Prognose für das Gesamtjahr erneut. Der vorläufige Umsatz für die ersten drei Quartale 2023 stieg zwar auf 637 (Vj 593) Millionen Euro, das vorläufige EBIT brach aber dennoch um 90 Prozent auf 4,1 Millionen Euro ein. Surteco nannte zur Begründung ein schwieriges Marktumfeld sowie Einmalkosten im Zusammenhang mit der Omnova-Übernahme.

RIO TINTO

Der Bergbaukonzern hat seine Produktion von Aluminium und Kupfer im dritten Quartal gesteigert. Allerdings musste das Unternehmen seine Förderprognose 2023 für Eisenerz aus Kanada wegen Waldbränden und Ausfallzeiten der Minen senken.

ROLLS-ROYCE

setzt im Rahmen eines weltweiten Restrukturierungsprogramms einem Bericht zufolge den Rotstift an. Wie Sky News berichtet, streicht der Triebwerkshersteller rund 2.500 Stellen. Die Pläne könnten noch am Dienstag verkündet werden. Ein Sprecher des Konzerns lehnte auf Anfrage von Sky News eine Stellungnahme ab.

SOFTWARE ONE

Um den Schweizer IT-Dienstleister bahnt sich ein Bieterkampf an. Laut Finanzkreisen hat das Unternehmen unverbindliche Kaufofferten von den Finanzinvestoren Bain Capital und Apax Partners sowie zwei weiteren Bietern erhalten, berichtet die Börsen-Zeitung.

MERCK & CO

hat von der US-Arzneimittelaufsicht FDA die Zulassung für das Blockbuster-Krebsmedikament Keytruda zur Behandlung bestimmter Arten von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) in Kombination mit einer Chemotherapie erhalten.

