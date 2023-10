Novo Nordisk (WKN: A1XA8R), Ozempic und Wegovy: Die zwei Kassenschlager aus dem Hause des dänischen Pharmakonzerns bewegen derzeit so manche Aktie. Und führen zu dem einen oder anderen regelrechten Schreck. Coca-Cola, PepsiCo und sogar McDonald's könnten durch die Effekte der Abnehm- und Diabetes-Präparate in Gefahr sein. Naja, das ist zumindest eine These, die derzeit im Markt kursiert. Zeit für einen Fakten-Check. Sehen wir uns Wegovy und Ozempic heute etwas näher an. Und überlegen, ob der Hype ...

Den vollständigen Artikel lesen ...