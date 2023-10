Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nikola musste auch zu Beginn der neuen Woche erneut einen enormen Abschlag hinnehmen. Die Kurse sind um mehr als -4,5 % nach unten gezogen. Es ging innerhalb der zurückliegenden fünf Handelstage nun um über -7,6 % abwärts. Dies ist ein Beleg dafür, wie schwach Nikola derzeit an den Börsen ist - die Kurse haben wie zuletzt am Freitag zwar gelegentlich Gewinner-Tage. Dann aber geht es in aller Regel auch wieder ...

