DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

In Peking beginnt am Dienstag ein zweitägiges internationales Forum zum umstrittenen Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße. An dem Treffen nehmen Vertreter von 130 Ländern teil, darunter auch Russlands Präsident Wladimir Putin. Es ist Putins erster Besuch bei einem wichtigen internationalen Akteur seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 und seit dem Haftbefehl des Internationalen Gerichtshofs gegen ihn. Überschattet wird das Forum vom Krieg zwischen Israel und der Hamas. Das vor zehn Jahren gestartete Projekt Neue Seidenstraße geht auf Chinas Präsident Xi Jinping zurück und hat zum Bau von Häfen, Eisenbahnlinien, Flughäfen und Industrieparks in Asien, Europa, Afrika und darüber hinaus geführt. Diese Projekte sollen China einen besseren Zugang zu den Märkten anderer Länder verschaffen. International wird die Initiative teils scharf kritisiert, weil sie ärmere Länder in die Verschuldung und Abhängigkeit von China treibt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:25 Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q

12:45 Bank of America Corp, Ergebnis 3Q

13:25 Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q (15:30 Analystenkonferenz)

13:30 Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q

22:00 United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,6% zuvor: 79,7% 16:00 Lagerbestände August PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.397,00 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.273,50 -0,1% Nikkei-225 31.984,68 +1,0% Hang-Seng-Index 17.782,57 +0,8% Kospi 2.463,62 +1,1% Shanghai-Composite 3.078,25 +0,1% S&P/ASX 200 7.056,10 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Hoffnungen, dass die laufenden mannigfaltigen diplomatischen Bemühungen eine regionale Ausweitung des Krieges zwischen Israel und der palästinensischen Hamas verhindern können, sorgen für eine Erholung von den Vortagsverlusten. Schon an der Wall Street hatten diese Hoffnungen für deutliche Kursgewinne gesorgt. Dazu kamen erneut taubenhafte Töne aus Reihen der US-Notenbank, wenngleich die Renditen am Anleihemarkt stiegen. Mit Blick auf die Einzelwerte sind Liontwon in Sydney weiter vom Handel ausgesetzt. Die Anleger können also noch nicht auf die Entwicklung vom Wochenende reagieren, als der US-Konzern Albemarle seine geplante Übernahme des australischen Lithiumproduzenten Liontown Resources im Wert von 4,16 Milliarden Dollar aufgegeben hatte. Für Rio Tinto geht es um 1,6 Prozent nach oben. Der Rohstoffriese hat seine Produktion von Aluminium und Kupfer im dritten Quartal gesteigert. Dazu sagte das Unternehmen, dass die Konjunktur in China Stabilisierungstendenzen zeige. Der Kurs des Konkurrenten BHP verbessert sich um 1,1 Prozent, die Aktie des Eisenerzspezialisten Fortescue legt um 1,3 Prozent zu.

US-NACHBÖRSE

Netscout brachen um 20 Prozent ein. Das Cybersicherheitsunternehmens Unternehmen hatte einen vorläufigen Gewinn und Umsatz mitgeteilt, die unter den Schätzungen der Analysten liegen. Dazu kam eine gesenkte Prognose für das Gesamtjahr. Servisfirst Bancshares sackten um 7,5 Prozent ab. Bei der Regionalbank war der Nettozinsertrag im dritten Quartal stärker gesunken als Analysten erwartet hatten. Ein Debakel erlebten Elys Game Technology. Der Kurs stürzte um 66 Prozent ab auf 0,14 Dollar. Auslöser war die Ankündigung der Nasdaq, die Notierung der Aktie ab Dienstag auszusetzen und ein Delisting anzustreben, weil die Anforderung eines Kurses von mindestens 1 Dollar nicht gewährleistet sei.

WALL STREET

NDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.984,54 +0,9% 314,25 +2,5% S&P-500 4.373,63 +1,1% 45,85 +13,9% Nasdaq-Comp. 13.567,98 +1,2% 160,75 +29,6% Nasdaq-100 15.172,73 +1,2% 177,62 +38,7% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) x,xx Mio x,xx Mio Gewinner 2.132 1.096 Verlierer 758 1.788 unverändert 85 95

Fest - Händler sprachen von gestiegener Risikoneigung nach der zuvor gesehenen Flucht in vermeintliche Sicherheit, weil es bislang nicht zu einem Flächenbrand im Nahen Osten gekommen ist. Dazu hieß es, dass die Region für die Weltwirtschaft kaum eine Rolle spiele. Lediglich eine Ausweitung des Nahostkrieges könne das Wachstum empfindlich treffen. Pfizer zeigten sich unbeeindruckt von einer Gewinnwarnung und gewannen sogar 3,6 Prozent. Im Handel hieß es, allgemein sei mit einer Prognosesenkung im Hinblick auf die Nachfrage nach dem Covid-19-Impfstoff bzw. -Medikament Paxlovid schon gerechnet worden. Dazu habe Pfizer ein Kostensenkungsprogramm angekündigt. Der Kurs des Impfstoffpartners Biontech sackte dagegen um 6,4 Prozent ab; das deutlich kleinere Unternehmen muss voraussichtlich Abschreibungen in gleicher Höhe wie Pfizer vornehmen. Im Sog ging es für Moderna um 6,5 Prozent abwärts, auch wenn das Unternehmen an der Anfang August veröffentlichten Umsatzprognose für den eigenen Covid-19-Impfstoff festhielt. Es war das vierte Minus in Folge, nachdem Moderna-Mitgründer Chairman Noubar Afeyan seit Anfang Oktober eigene Aktien im Wert von 3 Millionen Dollar verkauft hat. Lululemon (+10,3%) profitierten von der bevorstehenden Aufnahme in den S&P-500 für Activision Blizzard.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,10 +5,5 5,05 68,1 5 Jahre 4,72 +7,5 4,64 71,9 7 Jahre 4,74 +8,5 4,65 76,5 10 Jahre 4,71 +8,7 4,62 83,2 30 Jahre 4,86 +9,8 4,76 89,2

Mit der wieder gestiegenen Risikobereitschaft am Aktienmarkt wurden Anleihen vernachlässigt. Die Renditen legten entsprechend deutlich zu. Auch der besser als befürchtet ausgefallene Empire-State-Index habe zum Anstieg der Marktzinsen beigetragen, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:35 % YTD EUR/USD 1,0542 -0,2% 1,0558 1,0530 -1,5% EUR/JPY 157,75 -0,1% 157,87 157,55 +12,4% EUR/GBP 0,8651 +0,1% 0,8644 0,8651 -2,3% GBP/USD 1,2189 -0,2% 1,2215 1,2173 +0,8% USD/JPY 149,61 +0,1% 149,53 149,61 +14,1% USD/KRW 1.353,93 +0,4% 1.348,85 1.355,84 +7,3% USD/CNY 7,3140 +1,9% 7,1785 7,1830 +6,0% USD/CNH 7,3186 +0,1% 7,3105 7,3163 +5,6% USD/HKD 7,8185 +0,0% 7,8173 7,8186 +0,1% AUD/USD 0,6351 +0,2% 0,6339 0,6323 -6,8% NZD/USD 0,5897 -0,2% 0,5909 0,5922 -7,1% Bitcoin BTC/USD 28.229,14 -0,7% 28.433,40 27.907,58 +70,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar kam zurück, weil er als sicherer Hafen zunächst nicht mehr gesucht war angesichts der Hoffnung, dass eine regionale Ausweitung des Kriegs in Israel verhindert werden kann. Der Dollarindex verlor 0,4 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,44 86,66 -0,3% -0,22 +11,1% Brent/ICE 89,59 89,65 -0,1% -0,06 +9,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach dem extremen Anstieg der Ölpreise am Freitag um rund 6 Prozent kamen diese um knapp 1 Prozent zurück. Die Furcht vor einem Übergreifen des Kriegs zwischen Israel und der Hamas auf andere Länder der Region wie den Iran und eine daraus resultierende Angebotsverknappung nahm ab. Belastet wurden die Preise auch von Meldungen über ein mögliches Lockern der US-Sanktionen gegenüber Venezuela. Dann könnte venezolanisches Öl verstärkt an die Märkte kommen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.916,69 1.919,94 -0,2% -3,26 +5,1% Silber (Spot) 22,48 22,65 -0,7% -0,17 -6,2% Platin (Spot) 894,30 895,50 -0,1% -1,20 -16,3% Kupfer-Future 3,56 3,58 -0,7% -0,02 -6,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Wieder höhere Anleiherenditen, der festere Dollar und die gestiegene Riskobereitschaft gingen zu Lasten des Goldpreises (-0,7%).

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

AUSTRALIEN - Konjunktur

Das australische Verbrauchervertrauen ist in der Vorwoche um 3,7 Punkte gesunken, nachdem in den vergangenen zwei Wochen noch Gewinne verzeichnet worden waren.

ISRAEL-BLOG

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 17, 2023 02:04 ET (06:04 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.