ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon vor dem Quartalsbericht von 180 auf 178 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lloyd Walmsley kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Geschäft mit Webservices (AWS), denn Stichproben im Markt deuteten auf einen schwierigeren September im Cloudgeschäft hin. Auch seine Annahmen zum Umsatz im Einzelhandel kürzte er wegen eines voraussichtlich etwas schwächeren Weihnachtsgeschäfts leicht. Kurzfristig bestehe für die Aktie damit ein gewisses Risiko. Mittelfristig bleibt er aber optimistisch, da AWS die Talsohle erreicht haben sollte und die Margen im Handelsgeschäft 2024 deutlich steigen dürften./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2023 / 02:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0231351067

