Der DAX kommt am Dienstag trotz starker Vorgaben von den US-Börsen und den asiatischen Handelsplätzen zunächst nicht vom Fleck. 30 Minuten vor dem Xetra-Start dümpelt der deutsche Leitindex um das Vortagesschlussniveau bei 15.230 Zählern herum. Am Montag hat der Dow Jones ein deutliches Plus verbucht. Technologiewerte waren ebenfalls gefragt. Nach dem guten Start in die Q3-Ergebnissaision warten die Anleger nun gespannt auf die Quartalszahlen von Netflix und Tesla am Mittwochabend. Alle aktuellen ...

