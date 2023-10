NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 825 Pence belassen. Das dritte Quartal könnte für die britischen Banken schwierig gewesen sein, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Abzug von Einlagen dürfte ebenso angehalten haben, wie die Belastung durch sich verengende Handelsspannen und niedrige Hypothekenvolumina. Dies spiegele sich aber in den Aktienkursen bereits wider. Ab 2024 sollten die Institute sich gegen diesen Gegenwind zumindest strukturell absichern können. Generell böten die britischen Banken damit reichlich Kurspotenzial, wobei die HSBC zu seinen Favoriten gehöre./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2023 / 18:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2023 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0005405286

