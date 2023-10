DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

FLXSH EM HDCE E DLD QDFE IE00BMYDBH24 BAW/UFN

FLXSH EM LVCE E DLA QVFE IE00BMYDBN83 BAW/UFN

