Der Commerzbank Aktie ist der Start in die neue Woche sehr gut geglückt: Am Ende des Handelstages konnte der DAX-notierte Bank-Titel im XETRA-Handel 4,82 Prozent an Wert gewinnen. Der Schlusskurs wurde bei 10,545 Euro notiert, das Tageshoch knapp darüber bei 10,62 Euro. Aber kann die Commerzbank Aktie dem gestrigen Kurssprung auch weitere Gewinn folgen ...

