Solothurn (ots) -Aufmerksamkeit erhält, wer auffällt. Das hat gelingt am einfachsten mit Tabu-Brüchen und Provokationen. Werbung funktioniert so und auch die Kunst.Eine seit 24 Jahren gelungene Provokation ist der Schweizer Kunstsupermarkt in Solothurn. Das jährlich stattfindende Kunstevent schwimmt gegen den Strom der etablierten Kunstvermittler. Hier werden keine vorgefassten Meinungen zementiert, sondern das Publikum aufgefordert, sich selber eine Meinung zur angebotenen Kunst zu bilden. Man bedient sich denn auch der Verkaufsstrategien der Grossverteiler: klare Preise, gute Erhältlichkeit und attraktive Werbung. In einem Punkt unterscheidet sich der Kunstsupermarkt aber radikal von anderen Märkten - seine Produkte sind ausnahmslos Unikate.Kunst für alle bietet der Schweizer Kunstsupermarkt in Solothurn. In diesem Jahr zeigen 123 Künstler:innen aus 15 Nationen rund 7200 Werke. Ausschliesslich Unikate zu erstaunlich günstigen Preisen. Es werden Bilder für 99.-, 199.-, 399.- und 599.- Franken angeboten. Und das in allen Stilrichtungen, Grössen und Farben.Der 24. Schweizer Kunstsupermarkt findet vom 10. November bis zum 14. Januar 2023 in der RothusHalle in Solothurn statt. Vernissage Donnerstag, 9. November um 18 Uhr. Die Ausstellung ist täglich geöffnet. Eintritt gratis.Pressekontakt:Peter-Lukas Meier Tel. 032 513 57 60, peter.meier@denkstatt.ch24. Schweizer Kunstsupermarkt, Schöngrünstrasse 2, 4500 Solothurnwww.kunstsupermarkt.chWünschen Sie eine ausführliche Mediendokumentation oder möchten Sie mit einer/m der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler aus Ihrer Region einen Atelierbesuch vereinbaren? Wir helfen Ihnen gerne weiter.