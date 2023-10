München (ots) -- Die Oscar©-Preisträgerin wird in der Kategorie Fiktion für ihre Regiearbeit bei der Dramaserie "Safe" (ZDFneo) ausgezeichnet- Die Jury: "In ihrer ersten TV-Serie schafft Caroline Link Großes für die kleine 'Leinwand'."- Caroline Link: "Ich freue mich riesig über den Regiepreis, den ich ohne das große Einfühlungsvermögen meiner Kinderdarstellerinnen und -darsteller niemals verliehen bekommen hätte."- Digitalministerin Judith Gerlach: "Caroline Link ist eine Meisterin der Emotionen."- 3sat zeigt die große Award Show "Blauer Panther - TV & Streaming Award" aus der BMW Welt am 25. Oktober 2023 ab 22.25 UhrInsgesamt 20 Blauer Panther-Trophäen freuen sich auf neue Besitzerinnen und Besitzer, wenn am 25. Oktober der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" in der BMW Welt in München verliehen wird. Caroline Link erhält den Blauen Panther 2023 für die "Beste Regie" in der Kategorie Fiktion für ihre Dramaserie "Safe" (Claussen+Putz Filmproduktion GmbH für ZDFneo).Die Jury: "In ihrer ersten TV-Serie schafft Caroline Link Großes für die kleine 'Leinwand'. Die Handlung dreht sich um eine Kinderpsychologin und einen Kinderpsychologen, doch die wahre Spannung liegt nicht im Plot, sondern in den Reaktionen der Kinder auf deren Fragen. Mit einer unfassbaren Genauigkeit in Buch und Regie erzeugt Caroline Link eine höchst emotionale Atmosphäre und vermittelt zugleich Hoffnung auf Heilung. Durch geschicktes Kopfkino gelingt es ihr, den Zuschauerinnen und Zuschauern ein fesselndes Erlebnis zu bieten. Keine andere Serie im deutschen Fernsehen setzt sich derzeit so gekonnt mit dem Thema mentale Gesundheit auseinander und führt die Darstellerinnen und Darsteller auf so brillante Weise. Caroline Links Arbeit ist ein Meisterwerk der Regiekunst und verdient daher den Preis als beste Regiearbeit 2023."Caroline Link:"Unsere Kinder und Jugendlichen wachsen in einer komplizierten Zeit auf. Ich freue mich, dass ich mit SAFE die Möglichkeit hatte, tief einzutauchen in die Empfindungswelt von Kindern und zu zeigen wie wirksam Spieltherapie sein kann. Ich freue mich riesig über den Regiepreis, den ich ohne das große Einfühlungsvermögen meiner Kinderdarstellerinnen und -darsteller niemals verliehen bekommen hätte."Entgegennehmen wird die vielfach preisgekrönte Regisseurin ihren Blauen Panther in der großen Award Show am 25. Oktober 2023 in der BMW Welt in München, überreicht von Digitalministerin Judith Gerlach: "Caroline Link ist eine Meisterin der Emotionen. Mit ihrem sensiblen Blick für Details, Gesten und Blicke schafft sie es, die großen Gefühle dahinter sichtbar zu machen. So gelingt der Ausnahme-Regisseurin, eine sehr enge Verbindung zwischen den Zuschauern und ihren oft noch jungen Protagonisten herzustellen. Das ist große Filmkunst."Über 750 Gäste aus der Film-, TV- und Streamingbranche werden in der BMW Welt erwartet. Der Red Carpet und die Preisverleihung werden im Livestream auf www.blauerpanther.com gezeigt. Die Preisverleihung ist zudem ab 22.25 Uhr auf 3sat zu sehen. Erstmalig werden auch die Streamingdienste Joyn und RTL+ den Red Carpet streamen. Zudem wird die Award Show durch Joyn, RTL+ und der BR in der ARD Mediathek live übertragen.Moderiert wird der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" erneut von dem hochkarätigen Duo Katrin Müller-Hohenstein und Tobias Krell. Auf dem Red Carpet werden die Nominierten, (noch geheimen) Preisträgerinnen und Preisträger sowie die prominenten Gäste wieder von Film- und TV-Profi Steven Gätjen in Empfang genommen. Erneut an seiner Seite: Moderatorin Jacqueline Belle.Nominierungen für die Publikumspreise des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Auch in diesem Jahr war die Meinung der Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt: Zur Abstimmung standen 2023 je drei Produktionen, ausgewählt von der Jury des Blauen Panthers, für die Preise "Beliebteste Serie" und "Beliebteste Unterhaltungssendung".Nominiert für den Preis "Beliebteste Serie" sind "Hohlbeins - Der Greif" (W&B Television GmbH in Kooperation mit Dog Haus Filmproduktion GmbH für Prime Video), "Gestern waren wir noch Kinder" (Seven Dogs Filmproduktion GmbH für das ZDF) und "Kleo" (Zeitsprung Pictures GmbH für Netflix).Nominiert für den Preis "Beliebteste Unterhaltungssendung" sind "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", Staffel 16 (ITV Studios Germany GmbH für RTL), "Joko & Klaas gegen ProSieben", Staffel 6 (Florida Entertainment GmbH für ProSieben) und "LOL: Last One Laughing", Staffel 4 (Constantin Entertainment GmbH für Prime Video).Die Nominierten für die Preise "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler", über die die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" entscheiden wird:- Nina Gummich für ihre Rolle als Alice Schwarzer in dem Zweiteiler "Alice" (Neue Schönhauser Filmproduktion GmbH in Koproduktion mit rbb/ WDR/ ARD-Degeto für Das Erste)- Jella Haase für ihre Rolle als Kleo in der Serie "Kleo" (Zeitsprung Pictures GmbH für Netflix)- Jeanette Hain für ihre Rolle als Jutta in der Serie "Luden - Könige der Reeperbahn" (NEUESUPER GmbH für Prime Video)- Akeem van Flodrop für seine Rolle als Dawit in der Serie "I don't work here" (NEUESUPER GmbH für ZDFneo)- Dimitrij Schaad für seine Rolle als Sven in der Serie "Kleo" (Zeitsprung Pictures GmbH für Netflix)- Klaus Steinbacher für seine Rolle als Franz Beckenbauer in dem Biopic "Der Kaiser" (Bavaria Fiction GmbH für Sky)Die Preisträgerinnen und Preisträger werden im Rahmen der Award Show am 25. Oktober 2023 in München verkündet und ausgezeichnet. Die Preisverleihung wird von LEONINE Studios und deren Produktionsunternehmen i&u TV produziert und findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (25. - 27. Oktober 2023) statt.Unterstützt wird der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2023 von:- BMW: Offizieller Mobility- und Locationpartner- GAHRENS + BATTERMANN: Exklusiver Technikdienstleister- Paramount+: Medienpartner- prisma: Medienpartner, Präsentator der PublikumspreiseÜber den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Neben TV- können auch Produktionen für Streaminganbieter oder Web-Creator-Formate für Social Media-Plattformen ausgezeichnet werden. Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet. Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" sind: Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Prime Video, RTL Deutschland, Seven.One Entertainment Group GmbH, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. 