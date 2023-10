© Foto: Boris Roessler/dpa



Die Spannungen im Nahen Osten werfen weiterhin ihren Schatten auf die globalen Finanzmärkte, wobei Anleger trotz jüngster Gewinne an der Wall Street vorsichtig bleiben.Der DAX startet mit leichten Verlusten in den Handelstag. Der Broker IG setzt ihn vorbörslich bei 15.235 Punkten, knapp unter dem gestrigen Schlusskurs von 15.237 Punkten. "Im Gleichklang mit den diplomatischen Bemühungen von allen Seiten, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern, entspannt sich die Lage an der Börse", so Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Trotz dieser Entwicklungen ist die Risikoaversion unter den Investoren spürbar, bedingt durch die anhaltenden Unruhen im Nahen Osten und die potenzielle …