Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Fonds

Galaveranstaltung der drei Initiatoren Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH zur Verleihung der Boutiquen Awards 2023 ein großer Erfolg



17.10.2023 / 09:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frankfurt, 17. Oktober 2023 - Bereits zum dritten Mal fand am 12. Oktober 2023 die hochkarätige Galaveranstaltung zur Verleihung der Boutiquen Awards in Frankfurt statt. Über 200 Teilnehmer aus der gesamten Branche waren im Zoogesellschaftshaus anwesend, um die herausragenden Leistungen von unabhängigen Assetmanagern zu würdigen. Die renommierten Boutiquen Awards wurden von den drei Initiatoren Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH ins Leben gerufen und haben sich inzwischen als feste Größe in der Fondsbranche etabliert. In insgesamt zehn Kategorien, darunter Aktien, Renten, Multi-Asset Strategien (defensiv, ausgewogen, offensiv), Liquid Alternatives, Top Innovation, Best Newcomer, Anlegerkommunikation und Nachhaltigkeit, wurden die Preise verliehen.

Die Preisträger der diesjährigen Boutiquen Awards Die Auszeichnungen sind speziell für Investmentfonds von kleineren, unabhängigen Assetmanagern reserviert. Diese zeichnen sich nicht nur durch eine hervorragende Wertentwicklung aus, sondern haben sich auch in der Beantwortung eines umfangreichen Fragebogens von ihren Mitbewerbern abgehoben. Das Ziel der Boutiquen Awards und der öffentlichen Auszeichnung ist es, Fondsboutiquen mit ihren oft sehr kreativen und benchmarkfernen Strategien stärker ins Rampenlicht zu rücken. Eine exzellente Wertentwicklung allein reicht nur selten aus, um dieses Ziel zu erreichen. Die alljährliche Award-Verleihung soll die Fondsinitiatoren in ihrem Streben unterstützen. Der Veranstaltungstermin für das kommende Jahr steht bereits fest: Der 10. Oktober 2024 verspricht erneut ein Highlight der Fondsbranche zu werden. ------ Über die Boutiquen Awards: Die Boutiquen Awards werden seit 2021 von Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH GmbH verliehen. Sie zeichnen Investmentfonds von unabhängigen Assetmanagern aus und rücken deren kreative und benchmarkferne Strategien ins öffentliche Interesse. Ziel ist es, die Leistungen von Fondsboutiquen zu würdigen und ihre Sichtbarkeit in der Branche zu erhöhen. Nachstehend die Liste der Preisträger in den zehn Kategorien sowie die Zusammensetzung der Jury: Preisvergabe an den jeweiligen Fonds Kategorie Aktien: Fidecum SICAV Contrarian Value Euroland (Fidecum AG)

Fidecum SICAV Contrarian Value Euroland (Fidecum AG) Kategorie Renten: FV Global Bonds (FV Frankfurter Vermögen AG)

FV Global Bonds (FV Frankfurter Vermögen AG) Kategorie Multi Asset defensiv: R+P Rendite Plus UI (Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung)

R+P Rendite Plus UI (Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung) Kategorie Multi Asset ausgewogen: DC Value Global Balanced (Dickemann Capital AG)

DC Value Global Balanced (Dickemann Capital AG) Kategorie Multi Asset offensiv: Fiduka-Universal-Fonds (Fiduka-Depotverwaltung GmbH)

Fiduka-Universal-Fonds (Fiduka-Depotverwaltung GmbH) Kategorie Liquid Alternatives: Seahawk Equity Long Short Fund (Seahawk Investment GmbH) Preisvergabe an die jeweilige Gesellschaft Kategorie Best Newcomer: Kahler & Kurz Capital GmbH

Kahler & Kurz Capital GmbH Kategorie Anlegerkommunikation: Invest In Visions GmbH

Invest In Visions GmbH Kategorie Nachhaltigkeit: Invest In Visions GmbH Jury: Jürgen Dumschat, AECON Fondsmarketing GmbH

Michael Gillessen, Pro BoutiquenFonds GmbH

Detlef Glow, Refinitiv Lipper London Stock Exchange Group

Isabelle Hägewald, Mein Geld Medien Gruppe

Sascha Hinkel, Deka Vermögensmanagement GmbH

Roland Kölsch, Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen mbH

Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment KVG mbH



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.