Die börsennotierte Marinomed Biotech AG hat sich mit der Schweizer Investmentgesellschaft Nice & Green S.A. auf eine Anpassung des seit Oktober 2021 laufenden Wandelanleiheprogramms und dessen Verlängerung bis Oktober 2024 verständigt. Bislang wurden 50 Prozent des ursprünglichen Programmvolumens von 5,4 Mio. Euro an Wandelanleihen ausgegeben und in Stammaktien von Marinomed gewandelt. Um dem Kurs, der Liquidität in der Aktie sowie dem Verwässerungseffekt auf bestehende Aktionäre Rechnung zu tragen und dabei gleichzeitig die laufende Projektfinanzierung abzusichern, wurde vereinbart, das Programm fortzusetzen, jedoch die Tranchen von 300.000 Euro auf 160.000 Euro zu reduzieren, teilt Marinomed mit. Auch zukünftig wird Marinomed die ...

