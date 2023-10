Paris (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen setzt sein technologisches Know-how ein, um Spielern immersive und unvergleichliche Erlebnisse zu bietenTCL, eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und die zweitgrößte TV-Marke der Welt, revolutioniert den Begriff der Unterhaltung, indem es der Gaming-Community immer innovativere Bildschirme und unendliche Spielmöglichkeiten bietet, um ihr Spielerlebnis zu verbessern. Von dunklen Schatten und hellen Reflexionen bis hin zu satten Farben und schnellen Reaktionszeiten für ein ultraspannendes 4K-Gaming-Erlebnis - die neuesten QD-Mini LED-Großbildfernseher von TCL bieten ein bemerkenswertes Leistungsniveau.Tatsächlich sind Videospiele zu einem wesentlichen Bestandteil der modernen Unterhaltung geworden, mit einer großen Vielfalt an Spielern, jeder mit seinen eigenen Vorlieben und Anforderungen. Um diese Bedürfnisse besser zu verstehen, hat TCL seine Kunden befragt, welche Funktionen für sie am wichtigsten sind und in die Fernseher integriert werden sollten. Dies hat es TCL ermöglicht, eine Reihe von Funktionen zu integrieren, die für Gamer unerlässlich sind, darunter:- Geringe Eingabeverzögerung: TCL-Fernseher, insbesondere solche mit der Funktion "Gaming Mode" (Game Master oder Game Master Pro), haben in der Regel eine geringe Eingabeverzögerung: Sie reduziert die Verzögerung zwischen dem Drücken einer Taste auf Ihrem Controller und der Anzeige der entsprechenden Aktion auf dem Bildschirm. Dies kann das Gaming-Erlebnis erheblich verbessern, vor allem bei rasanten Spielen.- Die besten Bildwiederholraten: Die meisten TCL-Fernseher werden jetzt mit nativen 144 Hz oder sogar 240 Hz in Full HD geliefert. Das sorgt für flüssigere Bewegungen und ein dynamischeres Gameplay. Dies ist besonders bei Genres wie Ego-Shootern und Rennspielen von Vorteil.- 4K-Auflösung: Viele TCL-Fernseher bieten eine 4K-Auflösung, die für eine scharfe und detaillierte Darstellung sorgt. Das kann beim Gaming zu einem immersiveren und visuell ansprechenderen Erlebnis führen.- HDR-Unterstützung und Dolby Vision Gaming-Unterstützung: TCL-Fernseher unterstützen High Dynamic Range (HDR), wie Dolby Vision oder HDR10. HDR verbessert den Kontrast, die Farbgenauigkeit und die Helligkeit von Spielen und lässt sie lebendiger und realistischer erscheinen. Dolby Vision sorgt für ein völlig neues Unterhaltungserlebnis mit extrem lebendiger Bildqualität - unglaubliche Helligkeit, Kontrast, Farben und Details, die die Unterhaltung lebendig werden lassen.- Game Mode und Auto Low Latency Mode (ALLM): TCL-Fernseher verfügen über einen speziellen Game Mode und ALLM, der den Fernseher automatisch in einen Modus mit niedriger Latenz schaltet, wenn er eine angeschlossene Spielkonsole erkennt. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie die beste Leistung erhalten, ohne die Einstellungen manuell anpassen zu müssen.Mit einer breiten Palette an Fernsehern für Gamer hat TCL auf die Herausforderung reagiert, dass die Kunden zwischen einem Fernseher und einem Monitor für Spiele wählen müssen.Wenn Sie Wert auf einen großen Bildschirm und ein komfortables, immersives, großartiges Sound- oder Couch-basiertes Gaming-Erlebnis legen, ist ein Fernseher die richtige Wahl. Wenn Sie jedoch Wert auf Leistung, kompetitives Spielen und schnellere Reaktionszeiten legen, ist ein Gaming-Monitor die bessere Wahl. TCL hat es geschafft, beides zu vereinen, in dem es bei seinen Fernsehern ein vollkommenes Eintauchen in die Welt des Großbildschirms und eine erstklassige Gaming-Performance ermöglicht. In der Tat hat TCL eine breite Palette von Fernsehern, einschließlich QLED und Mini LED TVs für Gamer, die das Gaming zum Leben erwecken und unter den bestmöglichen Bedingungen unterhalten, einschließlich:- Der TCL QLED 4K TV 55C745, ausgezeichnet mit dem EISA "GAMING TV 2023-2024" Award, ist die ultimative Wahl für Spiele auf der neuesten Generation von Konsolen. Tatsächlich kombiniert er spektakuläre QLED-Farben, Full Array Local Dimming-Kontrast und Spitzenhelligkeit mit den neuesten Gaming-Funktionen. Game Master 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game Bar, 240Hz Game Accelerator, was die Gaming-Erfahrung auf das nächste Level hebt. Dadurch kann sich der TCL 55C745 an jede Spielquelle anpassen. In Verbindung mit der AMD FreeSync-Technologie, die ein reibungsloses, artefaktfreies Gameplay bei nahezu jeder Bildwiederholrate verspricht, können Nutzer den nächsten Durchbruch bei Konsolenspielen erwarten.- Der TCL 55C805 ist auch für Gamer eine gute Wahl. Er kombiniert Full Array Mini LED der 5. Generation, QLED, 4K HDR Premium 1300, 144Hz Motion Clarity Pro für einen starken Kontrast, scharfe und farbenfrohe HDR-Bildqualität. Mit Game Master Pro 2.0, 144Hz VRR, Game Bar, 240Hz Game Accelerator und den neuesten unterstützten HDR-Formaten ist dieser TCL Mini LED TV der beste Begleiter, um die besten Spiele zu genießen.- Der TCL 65C955 verfügt über 2.000 lokale Dimmzonen sowie maximale Helligkeit und bietet die perfekte Balance zwischen einem großen Bildschirm und außergewöhnlicher Bildqualität mit QD-Mini LED-Leistung der Spitzenklasse. Außerdem bieten das Onkyo-Audiosystem mit 120 W und Dolby Atmos ein außergewöhnliches Klangerlebnis, das sich perfekt für Spiele eignet.- Der QD-Mini LED TV X955 von TCL bietet mit über 5.000 Full Array Local Dimming-Zonen und einer Spitzenhelligkeit von über 5.000 Nits ein Maß an Detailreichtum und Lebendigkeit, das das Fernseherlebnis neu definiert. Ausgestattet mit der QLED-Technologie erzeugt der TCL X955 mehr als eine Milliarde Farben und eine umfangreiche DCI-P3-Farbskala von 98 %. Er wird durch den AiPQ Prozessor 3.0 angetrieben - TCLs neueste proprietäre KI-Algorithmen, die optimierte Klarheit, Kontrast, HDR-Unterstützung, Farben und Bewegungen in verschiedenen Szenen bieten. Zusätzlich zu seiner außergewöhnlichen Bildqualität bietet der X955 eine leistungsstarke, kinoreife Audioleistung und ein beeindruckendes Design.Da TCL im Bereich der Technologie und Innovation weiterhin führend ist, können Gamer darauf vertrauen, dass ihre Unterhaltungserlebnisse mit TCL-Fernsehern verbessert werden.Um mehr darüber zu erfahren, wie die neuesten Produkte von TCL Ihnen helfen können, Ihr Lieblingsturnier zu genießen, besuchen Sie www.tcl.com.Informationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen für Unterhaltungselektronik und ein führender Akteur in der weltweiten TV-Branche. Das im Jahr 1981 gegründete Unternehmen ist mittlerweile in mehr als 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronikprodukten spezialisiert, die von TV-Geräten über Audioanlagen bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten reichen. Pressekontakt:Mason Zhong,E-Mail: mason.zhong@tcl.com