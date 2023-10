Die EU-Pauschalreiserichtlinie wird derzeit überarbeitet und könnte eine Begrenzung der Vorauszahlungen von Pauschalreisenden beinhalten. Sollte eine solche Begrenzung tatsächlich eingeführt werden, würde sie nach Einschätzung der Analysten von AlsterResearch einem in Deutschland bereits umgesetzten Modell folgen, das eine gedeckelte Anzahlung von 20 Prozent bei der Buchung vorsieht, wobei der Restbetrag frühestens 30 Tage vor Reiseantritt fällig wird. Die Analysten von AlsterResearch gehen davon aus, dass es im schlimmsten Fall zu einem Rückgang der Anzahlungen um rund 750 Mio. Euro kommen könnte, während der Nettoeffekt wahrscheinlich geringer ausfallen würde, da die Reiseveranstalter einen Teil der Belastungen an ihre Lieferanten weitergeben. Dies könnte die TUI in ihren Bemühungen, ihr Kreditrating zu verbessern, um maximal 1 Jahr zurückwerfen. Das Worst-Case-Szenario würde zwar das Kursziel von AlsterResearch reduzieren, aber nichts an der Gesamteinschätzung von AlsterResearch zum Investment Case ändern. Die Analysten bekräftigen ihr KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 16,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar https://www.research-hub.de/companies/TUI%20AG





