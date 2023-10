Im 3. Quartal 2023 verzeichnete Cicor ein Umsatzwachstum von 22,4 %, was auf eine robuste Kundennachfrage, insbesondere in den Bereichen Medizintechnik sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, sowie auf den Gewinn neuer Kunden zurückzuführen ist. Der Auftragseingang von CHF 108 Mio. führte zu einem gesunden Book-to-Bill-Verhältnis von 1,13, was die Zuversicht des Managements für die kommenden Quartale stärkt. Die Wachstumsperspektiven von Cicor sind weiterhin vielversprechend, da das Unternehmen seine Wettbewerbsqualität laufend verbessert, was sich auch in der neuen Partnerschaft mit der Clayens Group zeigt. Auf dem aktuellen Kursniveau sehen die Analysten von AlsterResearch in Cicor eine attraktive Kaufgelegenheit mit einem Aufwärtspotenzial von 55%, abgeleitet von AlsterResearchs Kursziel von CHF 70,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cicor%20Technologies%20Ltd





