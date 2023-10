FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Cropenergies haben sich am Dienstag um über 7 Prozent auf 8,29 Euro erholt. Damit landeten die Papiere der Bioethanol-Tochter von Südzucker wieder an ihrer 50-Tage-Linie, die ein beliebter Indikator für den mittelfristigen Trend ist.

Kapler Cheuvreux empfahl die zuletzt auf ein Tief seit Mai 2020 abgesackten Aktien zum Kauf und machte mit einem Kursziel von 15 Euro Hoffnung auf hohe Kursgewinne. Die Verringerung der Schadstoffemissionen in Europas Transportbereich treibe das Bioethanol-Wachstum an, so die Experten. Sie verwiesen insbesondere auf die Novelle der EU-Erneuerbaren-Richtlinie (RED III). Zudem steige die Nachfrage nach Nebenprodukten wie Neutralalkohol.

Von den Expansionsplänen von Cropenergies sei in den Aktien nichts zu sehen, so die Kepler-Experten weiter. Dabei sollte zumindest ein Teil davon aufgehen./ag/tih