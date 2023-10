Tokio/München (ots) -VicOne schließt sich der "Zero Day Initiative" von Trend Micro an und veranstaltet den ersten Automotive-Wettbewerb dieser Art mit Geld- &Sachpreisen von über einer Million US-DollarVicOne, ein führender Anbieter für Cybersicherheitslösungen im Automobilbereich, gibt bekannt, dass er Mitveranstalter des allerersten sogenannten Pwn2Own Automotive 2024 Wettbewerbs für White Hacker ist. Die weltweit einzige Veranstaltung dieser Art konzentriert sich auf die Aufdeckung und Behebung von Schwachstellen in Technologien für vernetzte Autos, also die Cybersicherheit von Fahrzeugen. Tesla ist der Hauptsponsor des Hacking Events Pwn2Own Automotive.Der Wettbewerb findet vom 24. bis 26. Januar 2024 im Rahmen der Automotive World (https://www.automotiveworld.jp/hub/en-gb.html) in Tokio statt. Die Teilnehmer werden um Bargeld im Gesamtwert von mehr als einer Million US-Dollar und weitere Sachpreise konkurrieren. Die Grundlage für Pwn2Own Automotive bilden dabei das hohe Verständnis von VicOne für cyberbasierte Fahrzeugsysteme und die damit verbundene digitale Infrastruktur sowie die bewährte Zero Day Initiative (https://www.zerodayinitiative.com/) (ZDI)-Plattform von Trend Micro Incorporated, das weltweit größte herstellerunabhängige Bug-Bounty-Programm."Die Pwn2Own Automotive Veranstaltung würde ohne VicOne nicht existieren", erklärt Brian Gorenc, Vice President of Threat Research bei Trend Micro Incorporated, dem Mutterkonzern von VicOne. Denn VicOne liefert Fachwissen und fundierte Erkenntnisse über die tatsächlichen Angriffsmuster der Cyberkriminellen sowie Schwachstellen und die Bedrohungen für bestimmte Komponenten vernetzter Fahrzeuge. Zudem zeigt das Unternehmen auf, wie wir diese Informationen den Sicherheitsforschern zur Verfügung stellen können, damit sie sinnvolle Fortschritte bei der Behebung dieser Probleme machen können. Die sehr fundierte Erfahrung von VicOne in diesem Bereich ist der Schlüssel zu unserer Glaubwürdigkeit in der Automobilindustrie, da wir so zeigen können, dass wir echte Forschung für echte Probleme betreiben - im Gegensatz zum Stunt-Hacking mit begrenztem Geschäftswert."Die Teilnehmer von Pwn2Own Automotive werden in folgenden vier Kategorien antreten: Tesla, In-Vehicle Infotainment (IVI), Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und Betriebssysteme. Ein erfolgreicher "Cyberangriff" muss eine neu entdeckte Schwachstelle ausnutzen, um den standardmäßigen Pfad eines Programms oder Prozesses in einem vernetzten Fahrzeug so zu verändern, dass beliebige schadhafte Anweisungen ausgeführt werden können. Die für den Angriff genutzten Schwachstellen müssen bisher unbekannt, unveröffentlicht und/oder ungemeldet sein. ChargePoint, ein führender Anbieter netzwerkbasierter Lösungen zum Aufladen von Elektrofahrzeugen, wird die Hardware für den Pwn2Own Automotive Geräteaufbau bereitstellen. Ingenieure von VicOne werden bei Pwn2Own Automotive vor Ort arbeiten, um bei der Vorbereitung der Zielvorgaben zu helfen, die Wettbewerber zu bewerten und die Ergebnisse der Hacks offenzulegen, sodass die Fehlerbehebungen schnell beginnen und auf reale Produkte bzw. Fahrzeuge angewendet werden können."Wir sind begeistert, Tesla als Hauptsponsor für Pwn2Own Automotive gewinnen zu können, das von VicOne und Trend Micro's ZDI gemeinsam veranstaltet wird", so Max Cheng, Chief Executive Officer von VicOne. "Dank des mit der ZDI durchgeführten Programms, ist VicOne führend bei der Entdeckung von Cyber-Schwachstellen im Vorfeld zukünftiger digitaler Angriffe auf vernetzte Autos. Aktivitäten wie dieses Hacking Event sind entscheidend, um die globale Automobilindustrie auf die sich entwickelnde Bedrohungslandschaft vorzubereiten."Die Anmeldung zum Wettbewerb ist bis zum 18. Januar 2024 möglich und erfordert die Einreichung eines Whitepapers, in dem die Exploit-Kette ("Exploit Chain") und die Ausführungsanweisungen für den eingereichten Wettbewerbsbeitrag beschrieben werden. Eine Online-Teilnahme ist möglich. Die vollständigen Regeln von Pwn2Own Automotive sind unter www.zerodayinitiative.com/Pwn2OwnAuto2024Rules.html verfügbar.Über VicOne:Mit der Vision, die Fahrzeuge von morgen zu sichern, bietet VicOne ein breites Portfolio an Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen für die Automobilindustrie. Die Lösungen von VicOne wurden speziell für die strengen Anforderungen von Automobilherstellern entwickelt und sind so konzipiert, dass sie die speziellen Anforderungen moderner Fahrzeuge erfüllen. Als Tochterunternehmen von Trend Micro stützt sich VicOne auf eine solide Grundlage im Bereich der Cybersicherheit, die aus der über 30-jährigen Erfahrung von Trend Micro in der Branche resultiert. VicOne bietet beispiellosen Schutz für die Automobilindustrie und fundierte Kenntnisse in Sicherheitsbelangen, die es unseren Kunden ermöglichen, sichere und intelligente Fahrzeuge zu bauen. Weitere Informationen finden Sie unter vicone.com.