London/Baden-Baden (ots) -Der neue Buchmarkt-Report von GfK Entertainment und Nielsen BookData bietet einen einzigartigen Einblick in den globalen Markt.GfK und NIQ haben sich in diesem Jahr zum weltweit führenden Unternehmen für Consumer Intelligence zusammengeschlossen. Die Daten von GfK Entertainment, einem Tochterunternehmen von GfK, und Nielsen BookData, einem Tochterunternehmen von NIQ, bieten nun gemeinsam einen einzigartigen Überblick über den globalen Buchmarkt. Der neue Buchmarkt-Report belegt steigende Umsätze für die meisten der 16 untersuchten Länder.Der globale Buchmarkt verzeichnete 2023 vielerorts ein Umsatzplus, das mit deutlich gestiegenen Preisen einhergeht. Wie die 16 Länder umfassende Analyse zeigt, reichten die Zugewinne von einstelligen Werten in den wirtschaftlich starken Absatzgebieten Frankreich (+1,3 Prozent) und Großbritannien (+1,8 Prozent) bis hin zu beträchtlichen Steigerungen in den aufstrebenden Buchmärkten Indien (+8,7 Prozent) und Mexiko (+10,0 Prozent). Lediglich vier Länder, darunter Australien (-1,9 Prozent) und Südafrika (-0,2 Prozent), landeten in den ersten acht Monaten des Jahres im Minus.Rückläufige Absätze in drei Viertel der untersuchten LänderWährend die Durchschnittspreise für Bücher beispielsweise im belgischen Flandern (+8,7 Prozent), in Südafrika (+7,6 Prozent), Brasilien (+6,1 Prozent) und Großbritannien (+5,7 Prozent) zwischen Januar und August 2023 spürbar anzogen, war die verkaufte Menge in drei Viertel der untersuchten Regionen rückläufig. Auch hier bilden Länder wie Indien (+6,4 Prozent an Absatz) und Mexiko (+4,2 Prozent an Absatz) die Ausnahme. Eine weitere Erkenntnis der Studie: Fiktionale Titel performen größtenteils stärker als Sachbücher bzw. Ratgeber, sodass ihre Umsatzentwicklung in zehn von 16 Ländern besser ausfiel.5,1 Prozent Umsatzplus in DeutschlandIn Deutschland, das im Rahmen der Auswertung auf Basis der Halbjahresdaten von Consumer Panel Services GfK separat betrachtet wurde, kletterten die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um +5,1 Prozent nach oben. Zu verdanken ist dies vor allem dem um +2,6 Prozent gestiegenen Durchschnittspreis, während die Absätze nur um +2,4 Prozent zulegen konnten.Reisebücher boomen, Comic-Trend vorerst vorbeiNachdem bereits im Nach-Corona-Jahr 2022 wieder verstärkt zu Reiseführern gegriffen wurde, setzt sich dieser Trend nun weiter fort. Das Reisebuchsegment boomt und gehört 2023 zu den am stärksten wachsenden Genres überhaupt. Die Hälfte aller 16 analysierten Buchmärkte vermeldete bei dieser Warengruppe sogar zweistellige Umsatzanstiege. Comics und insbesondere Mangas müssen nach einigen sehr starken Jahren hingegen kräftige Einbußen hinnehmen. Diese belaufen sich zum Beispiel in Spanien auf -10,9 Prozent, in Italien auf -9,1 Prozent.Prince Harrys Memoiren sind weltweiter BestsellerBeim Blick auf die internationalen Bestsellerlisten fällt die steigende Bedeutung von Social Media-Communities wie BookTok ins Auge. Deren bekannteste Autorin etwa, Colleen Hoover, erobert mit ihren Kassenschlagern "Nur noch ein einziges Mal" und "Nur noch einmal und für immer" die Fiction-Top 5 in zehn Ländern. Auch Biografien sind sehr gefragt, allen voran Prince Harrys "Reserve". Die Memoiren des britischen Royals gehörten in zwölf Ländern zu den fünf meistverkauften Non-Fiction-Titeln während der ersten acht Monate. In Großbritannien, Irland, Italien und dem belgischen Wallonien war "Reserve" sogar das beliebteste Buch insgesamt. Die verstorbene Lucinda Riley und ihr Sohn Harry Whittaker steuerten mit dem Roman "Atlas: Die Geschichte von Pa Salt" das erfolgreichste Buch in Neuseeland, den Niederlanden und im belgischen Flandern bei.Zur Studie: Basis der Auswertung sind die physischen Point-of-Sale-Daten der Monate Januar bis August 2023 für die Länder Australien, Belgien (Flandern/Wallonien), Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Indien, Irland, Italien, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Portugal, Spanien, Südafrika und Schweiz. Für Deutschland wurden die Halbjahresdaten von Consumer Panel Services GfK verwendet. 