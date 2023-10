Köln (ots) -Auch in diesem Jahr initiiert der WDR wieder eine große Spendenaktion in der Vorweihnachtszeit: Vom 1. bis 22. Dezember heißt es auf allen Kanälen "DER WESTEN HILFT. Gemeinsam für Mütter in Not". Wie in den beiden Vorjahren wird die Spendenaktion gemeinsam mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen "Aktion Deutschland Hilft" durchgeführt.WDR 2 Weihnachtswunder aus DüsseldorfDie große WDR Charity-Aktion wird mit einem vielfältigen Programm auf allen Ausspielwegen im Radio, Fernsehen und Netz begleitet. So wird es zum Start beispielsweise eine Sonderausgabe des "Kölner Treff" im WDR Fernsehen geben.Das Highlight ist auch in diesem Jahr das WDR 2 Weihnachtswunder. Fünf Tage lang - von Samstag, den 16. Dezember bis Mittwoch, den 20. Dezember - sendet WDR 2 rund um die Uhr aus einem Glasstudio - diesmal vom Düsseldorfer Weihnachtsmarkt direkt am Schauspielhaus. Mit den Moderator:innen Sabine Heinrich, Steffi Neu, Thomas Bug und Jan Malte Andresen. Wie schon 2022 werden hier wieder Prominente mit Musik, Talk und Aktionen dabei sein. Das Publikum kann Tag und Nacht am Glashaus vor Ort und im Video-Livestream auf wdr2.de miterleben, wenn Gäste am offenen Mikrofon von ihrer persönlichen Spendensammlung berichten oder wenn es skurrile Aktionen der Moderatoren und Promis gibt. Und: Wer spendet, darf sich bei WDR 2 einen Song wünschen.Spenden für Hilfsprojekte in Krisen-LändernDie Spenden der WDR Charity-Aktion gehen 2023 an Mütter weltweit, die dringend Hilfe benötigen. Denn: Gerade in Entwicklungsländern und Krisengebieten sind sie oft auf sich alleine gestellt, werden Opfer von Gewalt und haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung oder Bildung.Die gesammelten Spenden werden zweckgebunden für konkrete Hilfsprojekte in Krisen-Ländern eingesetzt. Im vergangenen Jahr war durch die Charity-Aktion "Der Westen hilft. Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt" eine Rekord-Spendensumme von mehr als 10,6 Millionen Euro zusammen gekommen. Dank dieses Erfolgs konnten 50 ausgewählte Hilfsprojekte von "Aktion Deutschland Hilft" realisiert werden.Fotos unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5627891