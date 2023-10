München (ots) -Für die erste überregionale Ausgabe ihres Magazins hat die neubau kompass AG den begehrten ICONIC AWARD gewonnen. Unter insgesamt 620 Einsendungen konnten Grafik-Design und Redaktion von neubau kompass den renommierten Preis in der Kategorie "Communication" entgegennehmen.Der in Frankfurt ansässige Rat für Formgebung verleiht den ICONIC AWARD jährlich als unabhängiges Gütesiegel internationalen Ranges für kontemporäre Entwicklungen und gestalterische Leistungen. Der Rat fungiert als Schnittstelle zwischen Gestaltern, Herstellern und der Bauwirtschaft.Das neubau kompass Magazin mit den Schwerpunkten Immobilien, Lifestyle und Green Tech adressiert die Zielgruppe Immobilienkäufer und High-End Consumer. Das Magazin ist die einzige Immobilienzeitschrift, die Berichte über aktuelle Marktentwicklungen, Interior-Design und Innovation mit einer Übersicht aller aktuellen Neubauprojekte in Deutschland und ausgewählter Bauvorhaben in Österreich verbindet.Qualität, Design und Inhalt des 116 Seiten starken Magazins konnten die international besetzte Jury überzeugen. Damit hat das Heft, welches seit April 2023 auch als E-Journal einem weiten Leserkreis zugänglich ist und mehr als 300.000 Leserkontakte erzielt, einen neuen Meilenstein erreicht.Die zweite Ausgabe ist erschienen und ebenfalls auf der neubau kompass Website verfügbar. Media Daten senden wir Ihnen gerne zu.Pressekontakt:neubau kompass AGRedaktionsleitungJulia NiewöhnerTel. (089) 4520672-25info@neubaukompass.dewww.neubaukompass.deOriginal-Content von: neubau kompass AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74863/5627889