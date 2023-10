Vor den Q2-Zahlen ist die Aktie von Netflix angetrieben von Passwort-Sharing-Verbot und Werbe-Abo noch auf ein neues Jahreshoch geklettert. Doch dann enttäuschte der Streaming-Konzern. Vor den Q3-Zahlen am Mittwoch ist von Begeisterung dagegen wenig zu spüren. Die Netflix-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Minus von rund sechs Prozent eingefahren.Analysten erwarten von Netflix im dritten Quartal Umsätze in Höhe von 8,54 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 3,49 Dollar. Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...