Frankfurt am Main (ots) -Lern-, Medien- und Schulkonzepte, Zugänge zum Lernen, Lernkultur und Grundwerte für die Bildung: Das Forum Bildung - gemeinsam gestaltet von Frankfurter Buchmesse und Verband Bildungsmedien e. V. - bietet vom 18. bis 22. Oktober 2023 in Halle 3.1 Vorträge, Gespräche und Diskussionen zu aktuellen Bildungsthemen.Verhindert der Datenschutz die Digitalisierung in den Schulen? Wie halten Bildungsmedien mit der Vielfalt der Gesellschaft Schritt? Überfordert die Demokratieerziehung das System Schule? Wie verändert KI unser Verständnis von Schreiben und Autorenschaft? Und welchen Beitrag muss die Buchbranche zur Leseförderung leisten?Zu Gast sind u. a. Gerhard Brand, Bundesvorsitzender Verband Bildung und Erziehung (VBE), und Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing, Vorsitzende Deutscher Philologenverband, der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI), Dr. Lutz Hasse, die 1. Vorstandsvorsitzende Bundesverband Leseförderung e. V., Manuela Hantschel, und der Bildungsinfluencer Bob Blume, @netzlehrer.Am Samstag um 12 Uhr heißt es außerdem "Englisch mit Spaß für Grundschulkinder: Musik, Bewegung und Videos zum Mitmachen".Am Sonntag um 16 Uhr wird auf dem Forum Bildung erstmals das Jugendwort 2023 live und vor Publikum bekannt gegeben.Kostenfrei und ohne AnmeldungDas Forum Bildung wird vom 18. bis 22. Oktober 2023 gemeinsam gestaltet von der Frankfurter Buchmesse und dem Verband Bildungsmedien e. V. Es steht unter der Schirmherrschaft der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.35 Veranstaltungen mit mehr als 60 Referent/-innen richten sich an Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte aller Schularten, in der frühkindlichen Bildung und der Erwachsenenbildung, Referendar/ innen, Studierende, Eltern und die interessierte Öffentlichkeit. Weitere Zielgruppen sind Mitarbeitende von Bildungsmedienverlagen und von Organisationen aus dem Bildungsbereich.Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist im Rahmen des Messebesuchs kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Sie finden das Forum Bildung auf der Frankfurter Buchmesse 2023 in Halle 3.1, Stand D12. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Weitere Informationen und Programm: https://www.bildungsmedien.de/fb.Der Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland: https://www.bildungsmedien.deDie Frankfurter Buchmesse ist die größte Fachmesse für das internationale Publishing und ein branchenübergreifender Treffpunkt für Player aus den Bereichen Bildung, Filmwirtschaft, Games, Wissenschaft und Fachinformation.Tickets: https://www.buchmesse.de/besuchen/ticketsPresseakkreditierung: https://www.buchmesse.de/akkreditierung