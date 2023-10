"Wir werden wachsen, selbst wenn die Autoverkäufe stagnieren", gab Infineon-Automotive-Chef Peter Schiefer zuletzt im Rahmen einer Roadshow einen zuversichtlichen Ausblick. Heute legt der DAX-Konzern nach und meldet einen Großauftrag vom Autozulieferer Vitesco. Das geplante Auftragsvolumen liegt bei mehr als einer Milliarde Euro. Die Vereinbarung wird ab dem Jahr 2027 an wirksam. Der vor eine Übernahme durch Schaeffler stehende Autozulieferer wird in seiner nächsten Generation von so genannten Master- ...

