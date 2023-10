Die Aktie von Palantir hat im Mai den KI-Hype in positiver Form zu spüren bekommen. Das Papier legte kräftig zu. Im Anschluss wurde es ruhiger. Seit ein paar Tagen zieht der Kurs aber wieder an. Andreas Wolf von HeavytraderZ analysiert die Lage. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick in alle ...